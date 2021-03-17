В Харьковской области не хватает мест для лечения больных COVID-19 – волонтер

Поиск мест в клиниках для заболевших COVID-19 в Харькове является основной проблемой в последнее время. Об этом 16 марта ВВС рассказала харьковский волонтер Наталья Попова.

По ее словам, часто, чтобы не тратить время, люди остаются лечиться дома, позже их забирают в больницу в очень тяжелом состоянии. На прошедших выходных в Харькове свободными было несколько коек в двух больницах, в медучреждениях начали доставлять кровати.

“Пациенты, состояние которых ухудшилось и они срочно нуждались искусственной вентиляции легких, смогли попасть в реанимацию только после того, как там умерло два человека”, – сказала Попова.

Она подчеркнула, что мест скислородом не хватает, но в коридорах никто не лежит.

“В день выписки, когда место освобождается, на него сразу кладут другого человека. Это такой конвейер. Свободные кровати вроде есть, но предоставьте к ним врачей и кислород. А лучше ИВЛ, а этого нет”, – отметила волонтер.

О том, что в Харькове загружены больницы для лечения больных COVID-19 14 марта в Facebook сообщил анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

“Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации наполнены по уши и больные неинвазивной вентиляции лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Дорогой профильный департамент, депутаты, отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за два месяца построите в областной клинической инфекционной больнице новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Где же оно? Уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес”, – написал медик.

https://www.facebook.com/korsunoff/posts/1712265308946126

Директор областной инфекционной больницы Павел Нартов сообщил ВВС, что в клинике планируют открыть 116 новых кислородных точек через две недели. Еще 25 точек пявится с открытием новой реанимации.

По его словам, в новой рекнимации проводят коммуникации. Обещанную в прошлом году реконструкцию начали только в феврале, задержка произошла из-за отсутствия финансирования.

“Нам реанимация нужна. Неизвестно, когда закончится эпидемия”, – сказал Нартов.

Завершить все работы и начать принимать новых пациентов планируют в мае.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 17 марта в Украины выявлено 1,489 млн заболевших COVID-19, умерло 28 986 пациентов, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В Харьковской области, по информации Совета нацбезопасности и обороны, за все время пандемии заболели 91 510 человек, умерло 1750.

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