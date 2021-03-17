Ученые: Девятая планета может быть крохотной черной дырой

Некоторые исследователи полагают, что располагающаяся на задворках Солнечной системы, так называемая, Девятая планета, может оказаться крохотной черной дырой. Массивный космический объект можно обнаружить по исходящему от его края излучению, называемому излучением Хокинга.

Поиски явных доказательств существования планеты, вращающейся далеко за орбитой Нептуна, пока не увенчались успехом. Много лет астрономы применяют вариации планетных орбит, чтобы спрогнозировать наличие новых планет. Если орбита планеты с предсказаниями не совпадает, исследователи обновляют физику (к примеру, путем получения усовершенствованной теории гравитации). Так, неспособность светил науки точно описать орбиту Меркурия привела к появлению теории относительности Эйнштейна. Непонятное поведение на орбите Урана, на противоположном конце Солнечной системы, стало поводом для открытия планеты Нептун.

Команда астрономов в 2016 году исследовала коллекцию наиболее отдаленных объектов Солнечной системы. Крошечные ледяные тела под названием транснептуновые объекты – ТНО располагаются на темной орбите за пределами орбиты Нептуна. У некоторых из них траектории движения совпадают друг с другом. Вероятность того, что кластеризация может произойти случайно – меньше 1%. Данный факт заставил экспертов предположить, что там может быть массивная планета – нечто большее, чем Нептун, вращающееся более чем в 10 раз дальше от Солнца, по сравнению с Нептуном. Они назвали этот гипотетический мир Девятой планетой. Идея гласит, что гравитация такого объекта может вывести эти TНO на групповые орбиты.

В феврале исследователи выдвинули предположение, что свидетельства существования Девятой планеты, включая скопление TНO, могут быть результатом того, куда астрономы направляют свои телескопы, пишет Live Science. Другими словами, эти TНO могут группироваться из-за «предвзятых» наблюдений ученых. Спустя пять лет поисков Девятая планета так и не была выявлена.

Темная мотивация

Если Девятая Планета действительно располагается где-то там, она может быть на той части своей орбиты, которая уводит ее так далеко от Солнца, что астрономы не могут наблюдать ее, используя современные технологии. Ученые Джеймс Анвин, представляющий Иллинойский университет, и Якуб Штольц из Даремского университета пришли к новому выводу – Девятая планета может оказаться маленькой черной дырой. Данная гипотеза может объяснить, почему телескопы до сих пор не обнаружили таинственный космический объект.

Аномалии орбит, предположительно, могут быть результатом воздействия первичной черной дыры. Последние, по сравнению со сверхмассивными черными дырами, появляющимися из-за коллапса звезды, образовались из горячей плазмы на ранних этапах жизни Вселенной. Такие черные дыры могут иметь небольшие размеры. Согласно расчетам астрофизиков, объект такого рода с массой в пять раз превышающей массу Земли, отличается радиусом до 4,5 сантиметра.

Такая первичная дыра характеризуется незначительным излучением, но вокруг нее простирается гало из темной материи на две или три астрономические единицы. Авторы исследования полагают: единственным способом, доказывающим существование маленькой черной дыры вместо Девятой планеты, является выявление движущихся источников гамма-излучений.

Для астрономов очень важно обнаружение небольшой черной дыры на краю Солнечной системы, если определить местоположение объекта получится, тогда целевая миссия получит возможность приблизится к самому горизонту событий и, предположительно, совершать вращения вокруг черной дыры. Ученые смогут наблюдать за экстремальной гравитационной средой. Технологические возможности NASA позволяют создать и осуществить запуск долгосрочной версии New Horizons для путешествия к ближайшей черной дыре – наиболее загадочному объекту во всей Вселенной.

Источник: www.livescience.com