Нефть подорожала на данных API о неожиданном снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром немного растут, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,03% – до 68,41 доллара, цена апрельских фьючерсов на WTI поднялась на 0,19% – до 64,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1 млн баррелей, аналитики же прогнозировали их рост. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о снижении этих запасов на 2,97 млн баррелей.

Аналитики в связи с этим также считают, что более активному росту цен на «черное золото» мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста.