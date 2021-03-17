Ракету «Союз» в новом дизайне установили на старте

Ракету-носитель «Союз-2», впервые за много десятилетий сменившую цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-голубю, установили на стартовом комплексе космодрома Байконур в преддверии планирующегося на 20 марта пуска, сообщили в Роскосмосе.

«В 05.30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения: железнодорожный состав покинул помещения монтажно-испытательного корпуса площадки номер 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена в пусковую установку», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Утром 20 марта, за несколько часов до запланированного времени старта, состоится заседание государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени ее старта. Пуск планируется на 9.07.

В космос планируется отправить южнокорейские спутники CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, пять японских – ELSA-d и четыре GRUS, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3 и итальянский Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1).

Кроме того, на орбиту запустят российские аппараты «НИУ ВШЭ – ДЗЗ», «Сириус-ДЗЗ» и «ОрбиКрафт-Зоркий», итальянский SIMBA, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.

Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос пусковые услуги», уполномоченной Роскосмосом заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет «Союз-2» с российских космодромов.

Напомним, в субботу сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2», запуск которой запланирован на 20 марта, впервые в истории будет окрашена в новые цвета.