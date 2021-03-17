 

ФСБ пришла с обысками в полицию ХМАО

17.03.2021, 8:48, Новости дня
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В Нижневартовском подразделении УМВД по ХМАО ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» прошли обыски. Ряд должностных лиц учреждения подозреваются в махинациях на госконтрактах. В ведомстве работают сотрудники собственной безопасности полиции и сотрудники ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника, силовики начали проверку на прошлой неделе. Толчком к этому послужили некоторые госконтракты, которые заключил филиал «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения». «В частности, контракты касаются уборки территорий объектов ОВД, расположенных в Нижневартовске и Нижневартовском районе», – добавил источник URA.RU.

Судя информации с сайта госзакупок, «Центр» является исполнителем двух контрактов, описание которых соответствует с указанными заказчиками и подходящим списком задач: один на 7,2 млн рублей, другой на 4 миллиона. В пресс-службе полиции ХМАО подтвердили, что в учреждении работают спецслужбы.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД РФ по ХМАО проводится проверка в отношении должностных лиц «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» по факту возможного нарушения ими в повседневной деятельности ряда распорядительных документов. В случае, если в результате проверки вина сотрудников будет установлена, то они и их непосредственные руководители понесут предусмотренную законом ответственность», – сообщила начальник отдела общественных связей УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.



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