 

Гривна незначительно подешевела к основным валютам

17.03.2021, 8:24, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 марта.

Гривна к доллару подешевела на копейку: с 27,64 грн/$ до 27,65 грн/$.

К евро курс украинской валюты снизился на две копейки: с 32,95 грн/€ до 32,97 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже немного подешевела: с 3,78 грн за 10 руб. до 3,80 грн за 10 руб.

15-го и 16 марта гривна дорожала к евро и доллару. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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