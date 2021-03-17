Суд отказал “Прикарпатзахідтранс” в апелляции на решение об аресте нефтепродуктопровода – СМИ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы компании “Прикарпатзахідтранс” на решение ВАКС об аресте части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

Такое решение Апелляционная палата ВАКС приняла вечером 16 марта, пишет LB.ua, ссылаясь на свои источники, знакомые с решением.

ВАКС наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” 23 февраля. Имущество должно быть передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

“Прикарпатзахідтранс” эксплуатирует часть нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писало агентство LIGA.net.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014–2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за “вновь открывшихся обстоятельств”, а в 2017 году признал право собственности за ООО “Прикарпатзахідтранс”. Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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