Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, травмирован украинский военный – штаб ООС

16 марта незаконные вооруженные формирования России девять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

“Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, за минувшие сутки оккупанты российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов. Подчеркиваем, что многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины имеют прицельный характер”, – говорится в сводке.

В результате обстрелов 16 марта получил боевую травму украинский военнослужащий. Его госпитализировали, медики оценивают состояние здоровья военного как удовлетворительное.

В штабе отметили, что на атаки противника украинские военные отвечали огнем.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1142280699544726/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. В январе – феврале погибли не менее 14 украинских военных, сообщала “Новинарня”. Штаб операции Объединенных сил неоднократно информировал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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