 

В Европалате призвали к перезагрузке отношений с Россией

17.03.2021, 7:58, Новости дня
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Европа допустила ряд ошибок в отношениях с Россией, которые достигли низшей точки, однако имеют шанс на перезагрузку, написал в австрийском издании Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

По его словам, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.

Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

Перед этим глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». 



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