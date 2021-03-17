 

Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов

17.03.2021, 7:58, Новости дня
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Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, предполагающую повторный обзвон граждан, которые ранее уже попадали в поле зрения злоумышленников, сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Преступники звонят россиянам, с которыми ранее уже связывались в попытке выманить деньги, и представляются сотрудниками службы безопасности кредитно-финансовой организации. Располагая сведениями о предыдущей попытке мошенничества и ссылаясь на интересы безопасности, злоумышленники узнают пароли потенциальных жертв из СМС-сообщений, пишут «Известия». 

Во время второго разговора мошенник заявляет о взломе личного кабинета мобильного оператора, из-за чего человек якобы не получает от банка СМС-уведомления о попытках денежных переводов.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента», – объяснил Сизов.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов рассказал, что для того, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников не стоит употреблять слова «да» или «нет» в разговоре, задавайте уточняющие вопросы. 



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