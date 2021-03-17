Встречу министров обороны Японии и Украины отменили

Запланированная на 17 марта встреча министров обороны Японии и Украины не состоится, сообщило минобороны Японии.

Встречу отменили после того, как член украинской делегации сдал положительный тест на коронавирус в Японии, передает ТАСС.

Напомним, украинский посол в Японии Сергей Корсунский поддержал позицию Японии по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.