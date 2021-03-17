Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки

Посольство РФ в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

В дипмиссии констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг РФ и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.

«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», – заявили в посольстве.

Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. О санкциях США могут объявить уже на следующей неделе.