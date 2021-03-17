Санду выдвинула нового кандидата в премьер-министры Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра республики председателя партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.

«Я приняла к сведению отказ Марианны Дурлештяну стать кандидатом в премьеры, поэтому я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры Игоря Гросу», – передает РИА «Новости» слова президента Молдавии.

Как сообщила Санду, она попросила лидера «Действия и солидарности» подготовить правительственную программу и сформировать команду. Среди первостепенных задач президент обозначила борьбу с пандемией коронавируса, отметив, что досрочные выборы в парламент можно будет провести летом.

Ранее парламент страны не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, выдвинутой Санду, единогласно отклонив состав правительства, представленный ею. Тем не менее Санду повторно выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьер-министры.

Молдавский правозащитник и бывший политзаключенный Павел Григорчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Санду специально во второй раз выдвинула кандидатуру, которая не будет поддержана большинством депутатов, чтобы избрание правительства не состоялось, и были назначены досрочные выборы парламента.