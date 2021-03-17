Телевизор убил пятерых под Тамбовом

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17.03.2021, 6:18, Новости дня
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Под Тамбовом четыре мужчины и одна женщина погибли, задохнувшись в дыму после взрыва телевизора, сообщила прокуратура региона.

«Хозяин дома 1971 г.р. и его два брата 1959 г.р. и 1967 г.р., а также их знакомые – жители этого же села 1964 г.р. (мужчина) и 1975 г.р. (женщина) – после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, для установления обстоятельств произошедшего следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. «На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Инжавинского района. Ход и расследование уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль», – добавили в ведомстве.

Ранее представитель областного следственного управления СК Елена Кярсна сообщила, что в поселке в Тамбовской области нашли тела пяти человек.



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