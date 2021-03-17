Московские следователи допросили более 300 свидетелей по «санитарному делу»

Следователи в Москве допросили более 300 человек по «санитарному делу» (о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, ч. 1 ст. 236 УК). Об этом в своем твиттере сообщает адвокат Владимир Воронин, который представляет интересы одной из обвиняемых по делу — юриста ФБК* Любови Соболь.

Защитник опубликовал постановление московского управления Следственного комитета о возбуждении ходатайства о продлении домашнего ареста обвиняемым. В нем силовики заявили, что планируют допросить, в том числе повторно, еще 50 участников протестов. В документе также утверждается, что следователи провели более 30 обысков и «выявили» в социальных сетях десяти обвиняемых более 100 публикаций с «признаками наличия призывов» принять участие в акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Следствие уверило, что, так как срок предварительного расследования истекает 23 марта, закончить работу за это время не удастся, поэтому ведомство и просит продлить домашний арест обвиняемым.

Накануне стало известно, что Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали в Следственный комитет на допрос 19 марта в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По версии силовиков, с 18 по 23 января обвиняемые по «санитарному делу» публиковали посты с «призывами» участвовать в акции на Пушкинской площади, из-за этого в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. В Москве в митинге, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных COVID-19, после этого было заведено уголовное дело по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

По «санитарному» делу отправили под домашний арест брата Алексея Навального Олега Навального, пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, сотрудников ФБК Любовь Соболь и Николая Ляскина, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, московских муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Дмитрия Барановского и Люсю Штейн.

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