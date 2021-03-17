 

В РФ космонавтам предложили «улететь» в открытый космос с помощью VR

17.03.2021, 5:28, Новости дня
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В Центре подготовки космонавтов предложили создать тренажер виртуальной реальности (VR), с помощью которого можно расширить спектр отрабатываемых космонавтами аварийных ситуаций, об этом говорится в научном журнале центра «Пилотируемые полеты в космос».

Члены экипажа могут улететь в открытый космос из-за ошибки при креплении карабинами или повреждениям поручня или троса, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале.

«После нарушения связи фала с поручнями, из-за действия различных сил, возможен отлет космонавта от станции, что оказывает сильное психологическое воздействие на космонавта», – отмечается в статье.

К такой аварийной ситуации предлагается готовить членов экипажа на этапе общекосмической подготовки или при подготовке в составе групп специализации. Существующие тренажеры в гидролабаратории не способны обеспечить отработку действий при отлете в космос.

Другой сценарий для отработки с участием VR – возможность повреждения космической станции из-за ошибок при ручном запуске микроспутников или выброс оборудования.

В 2019 году Роскосмос публиковал видео тренировки отряда космонавтов в условиях искусственной невесомости. 



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