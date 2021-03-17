США собрались потребовать от Китая «изменить курс»

Высокопоставленный представитель американской администрации рассказала о предстоящих переговорах США и Китая в Анкоридже на Аляске.

На переговорах США «перечислят некоторые конкретные сферы», в которых Китаю «нужно предпринять некоторые шаги, чтобы изменить свой курс». В частности, Вашингтон недоволен «экономическим принуждением», которое Пекин использует в отношении союзников США. Чтобы можно было «предпринять существенные дальнейшие шаги в отношениях» двух стран, «это должно измениться», сказала представитель администрации.

Она уточнила, что будет «единичная встреча», а не «не возобновление какого-то конкретного диалогового механизма или начало диалогового процесса». Переговоры пройдут «на более широком, стратегическом уровне», США не ждут «конкретных результатов, которые станут ответами на вопросы». Кроме того, «совместного заявления не будет», передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «часть разговора может быть сложной». «Есть вопросы, по которым президент не воздерживался от того, чтобы озвучить свою обеспокоенность, будь то права человека или же экономические, или технологические вопросы», – сказала она, добавив, что есть и сферы, в которых возможна «совместная работа, будь то климат или нераспространение ядерного оружия».

Напомним, США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.