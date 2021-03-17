 

В Пентагоне назвали две главные угрозы для США

17.03.2021, 5:28, Новости дня
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Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк считает, что «две наиболее серьезные угрозы – это Китай и международные преступные организации».

Он согласился с главой Индо-Тихоокеанского командования адмиралом Филипом Дэвидсоном, который заявил, что считает Китай «наибольшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности» в 21-м веке. Ван Херк отметил, что Коммунистическая партия Китая стремится «распространить влияние по всему миру», причем делает это «в неподобающей, агрессивной и коррумпированной» манере. В частности, Пекин использует «политическое давление» и «вакцинную дипломатию», «подрывает суверенитет» других стран, «устанавливает систему слежения на государственном уровне», передает ТАСС.

Глава Южного командования адмирал Крейг Фоллер заявил, что Китай «превзошел» США в «поставках вакцин», речь идет о «десятках миллионов доз». Фоллер утверждает, что США внесли наиболее весомый финансовый вклад в борьбу с коронавирусом в Южном полушарии – около 230 млн долларов. По словам Фоллера, через медицинские поставки Пекин оказывает давление на страны, поддерживающие дипломатические отношения с администрацией острова Тайвань. Глава Южного командования указал, что в Южном полушарии «осталось девять из 16 стран, которые поддерживают Тайвань».

Напомним, США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.



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