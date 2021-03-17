 

«Для защиты самых юных»

17.03.2021, 5:10, Разное
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Instagram обновил политику безопасности.

Социальная сеть Instagram обновила политику безопасности и представила ряд новых инструментов для защиты несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь зарегистрироваться в соцсети формально нельзя будет детям младше 13 лет. Компания анонсировала создание специальных алгоритмов, которые с помощью искусственного интеллекта будут предлагать юным пользователям функции, соответствующие их возрасту.

Соцсеть пообещала блокировать сообщения, направленные подросткам взрослыми пользователями, если дети на них не подписаны. Таким образом Instagram хочет оградить несовершеннолетних от нежелательных контактов и неприемлемого контента.

Взрослым с «потенциально подозрительным поведением» во вкладке «предлагаемые пользователи» не будут показываться аккаунты тех, кому меньше 18 лет, а комментарии к их фотографиям будут скрывать. Также в соцсети появятся уведомления о безопасности, которые будут предупреждать детей о подозрительных пользователях. Они подскажут подросткам, если взрослый часто подписывается на несовершеннолетних. Также подросткам будут предлагать сделать свой аккаунт приватным.

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видео — появился в 2010 году. Спустя два года его приобрела компания Fаcebook. В соцсети зарегистрировано более миллиарда пользователей.

Источник: Новая газета



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