CNN – «не наделайте глупостей» — сестра Ким Чен Ына предостерегла Вашингтон от опрометчивых шагов

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон предостерегла администрацию президента США Джо Байдена, чтобы та «не наделала глупостей», если она хочет спокойно спать следующие четыре года, пишет CNN. По мнению ряда экспертов, Пхеньян пока что откажется от прямого контакта с США как из-за риторики Вашингтона, так и по той причине, что администрация Байдена до сих пор не выработала собственной стратегии по Северной Корее.



Reuters

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон предостерегла администрацию Байдена, чтобы та не «наделала глупостей при своём первом шаге». С подобным заявлением она выступила буквально через несколько часов после того, как Белый дом сообщил, что его попытки установить контакт с Пхеньяном не увенчались успехом, пишет CNN.

«Мы воспользуемся возможностью и предупредим новую администрацию США, которая изо всех сил пытается сделать так, чтобы на нашей земле запахло порохом, — сказала она. — Если следующие четыре года она хочет спать спокойно, то ей стоит постараться не наделать глупостей при своём первом же шаге».

Подобное предупреждение из уст сестры Ким Чен Ына прозвучало на фоне военных учений США и Южной Кореи, проходящих в урезанном масштабе, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в регион для встречи со своими японскими и южнокорейскими коллегами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что администрация попыталась наладить контакт с Северной Кореей, отметив, что у Вашингтона, «как всегда, есть ряд каналов, по которым можно установить связь».

«Нашей целью всегда была дипломатия. Наша цель — это снижение риска обострения. Однако на данный момент мы не получили никакого ответа», — добавила она.

Между тем, по мнению экспертов, Пхеньян в любом случае, скорее всего, пока что откажется от диалога по ряду причин, включая пандемию коронавируса, процесс пересмотра командой Байдена политики по отношению к Северной Корее, а также риторику администрации США.

Администрация Байдена по-прежнему занята пересмотром стратегии администрации Трампа по Северной Корее, и, по словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, изменения в ней могут быть обнародованы «в ближайшие недели».

Хотя Джо Байден вряд ли будет писать Ким Чен Ыну «любовные письма», как его предшественник, его администрация пока не подала никаких сигналов о том, что собирается изменить подход США к государству-отшельнику. В частности, американские чиновники неоднократно заявляли, что их цель состоит в «полной денуклеаризации Северной Кореи».

«Заходить с ядерного разоружения — это дохлый номер, — отметил доцент политологии Массачусетского технологического института Випин Наранг, добавив, что «каждый раз, когда мы используем эту фразу, мы выдаём себе пятиярдовый штраф*, потому что северокорейцы на это никогда не согласятся».

Северокорейцы считают, что ядерное разоружение им крайне невыгодно, так как в их памяти ещё свежи события в Ираке, Ливии, а также споры вокруг иранской ядерной сделки. В частности, лидеров Ирака и Ливии свергли после того, как они под давлением США отказались от своих ядерных программ, в то время как Иран заключил сделку с США, из которой Вашингтон вышел через несколько лет, введя против Тегерана экономические санкции.

«Нет ничего страшного в том, чтобы идти к ядерному разоружению, к полной денуклеаризации Северной Кореи в долгосрочной перспективе, но я бы сказал, что здесь очень важно то, как это преподносится, — считает старший эксперт по Северной Корее в Американском институте мира Фрэнк Аум. — Это очень деликатный вопрос, потому что нельзя просто сказать, что нам нужны переговоры и переговоры будут о полном ядерном разоружении Северной Кореи, так как это звучит очень однобоко. Нужно рассчитывать на долгий срок, а не стремиться к ливийской модели тотальной денуклеаризации в стиле «сначала вы, а потом мы что-нибудь вам дадим».

В 2018 году после сингапурского саммита экс-президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына Северная Корея и США договорились о движении к «полной денуклеаризации Корейского полуострова». Тем не менее северокорейцы склонны интерпретировать эту фразу таким образом, что США также обязаны вывезти всё ядерное оружие с полуострова. Более того, после саммита чиновники администрации Трампа, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, заявили, что по условиям соглашения Северная Корея обязалась полностью и необратимо демонтировать свою ядерную программу, хотя в документе ни о чём подобном не говорилось. Подобные разночтения привели к тому, что в марте 2020 года один высокопоставленный северокорейский чиновник заявил, что «нелепая риторика Помпео заставила Пхеньян отказаться от всяких надежд на диалог».

По словам Наранга, стремление команды Байдена сохранить акцент на ядерном разоружении Северной Кореи «скорее всего, ничем не поможет, так как США настаивают на шаге, который они категорически не приемлют».

Бывшие чиновники и эксперты также отметили, что обещания чиновников Байдена в ходе слушаний по утверждению в должности не снимать ограничения, действующие против Северной Кореи, не остались незамеченными в Пхеньяне, что, возможно, повлияло на его решение не вступать в прямой контакт с США.

* Штрафная санкция в американском футболе, суть которой состоит в перемещении мяча на пять ярдов ближе к очковой зоне соперника (прим. ИноТВ).