Главред – в Киеве рассказали, почему Байден не звонит Зеленскому

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию The Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с Владимиром Зеленским, ожидая от Украины активных действий. Как пишет «Главред», Кулеба заявил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов. Он также добавил, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.



Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку The Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий, передаёт «Главред».

«Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств.

«Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провёл телефонный разговор с государственным секретарём США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, после целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием.

«Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», — заявил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов.

«Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнёры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», — резюмировал Кулеба.