 

Times увидела «российский след» в ремонте зала для пресс-конференций Джонсона

17.03.2021, 5:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для ремонта зала для пресс-конференций британского правительства была нанята российская фирма, передаёт The Times. При этом новый пресс-секретарь премьер-министра Аллегра Страттон подчеркнула, что проблем с безопасностью опасаться не стоит.


Twitter

Ремонт зала для пресс-конференций британского правительства на Даунинг-стрит, дом 9, который обошёлся в сумму £2,6 млн, был проведён российской компанией, пишет The Times. 

В британской оппозиции высказали сомнения относительно того, на что ушли деньги налогоплательщиков и насколько безопасно доверять подобные проекты компаниям, «связанным с автократическими режимами». Так, согласно впервые обнародованным на этой неделе фотографиям, зал представляет собой комнату с голубыми панелями, трибуной, украшенной четырьмя флагами Великобритании, и кафедрой с надписью «Даунинг-стрит».

«Учитывая, сколько денег Борис Джонсон потратил на свой очередной тщеславный проект, мы ожидали чего-то более впечатляющего», — сказала теневой канцлер герцогства Ланкастерского Рэйчел Ривз.

При этом средствам массовой информации стало известно о том, что реконструкцию
зала провела компания Megahertz, «принадлежащая московской фирме, которая осуществляла технические работы для государственной телекомпании RT». Фирма устанавливала микрофоны, пульты управления, камеры и компьютеры. Тем не менее предполагается, что компания «ОКНО-ТВ», которой и принадлежит Megahertz, не находится «под влиянием российского правительства».

«Все подробности должны быть немедленно обнародованы, однако больше всего меня шокирует то, что правительство Джонсона, похоже, ничего не узнало об участии в чувствительных британских проектах компаний, связанных с автократическими режимами, будь то в РФ или в Китае», — приводит The Times слова главы межпартийной группы по России в парламенте Великобритании Криса Брайанта.

По словам нового пресс-секретаря премьер-министра Аллегры Страттон, «не было абсолютно» никаких проблем с безопасностью при реконструкции зала. Страттон также отметила, что стоимость ремонта соответствует категории зала для пресс-конференций в качестве помещения, представляющего «особый интерес».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Названа возможная причина смерти семьи на турбазе в Алтае

14.11 / Степанов откажется от мандата депутата Одесского облсовета

07.02 / Байден призвал Сербию признать Косово

09.01 / В рождественских богослужениях приняли участие 140 тыс. москвичей

10.01 / Умерла мать актера Алексея Панина

12.09 / Белоруссия сообщила о переброске танкового батальона США в Литву

05.07 / Климкин предсказал РФ обнищание

15.12 / В январе Samsung планирует представить смартфон Galaxy S21

07.01 / Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

04.03 / Глава Кемерово сломал пять ребер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска