Мнение: Россия – островок либерализма

Все ж странные какие-то переклички… Как будто время ходит кругами, и год переходит в год, отражаясь в нем, как в зеркале.

“Нет, мне, как идейному либералу, происходящее в РФ начинает нравиться все больше и больше. Судя по реакции на угрозу коронавируса, именно Россия сегодня – как она и мечтала всю свою историю – представляет сегодня тот самый “особый русский путь”, единственный и неповторимый. И этот “третий путь” – либерализм!

Посмотрим на мир: с одной стороны – авторитарный коммунистический Китай, с другой – демократическая Европа и примкнувшие к ней трамповские США. Все они, при всей разнице общественного строя, принялись как бешеные “бороться с вирусом”, причем суть борьбы (при отсутствии эффективных методов излечения) там и там понимается одинаково: ограничения, ограничения и еще раз ограничения. Отменяются одни за другими все культурные мероприятия, закрываются музеи, прерываются все спортивные соревнования; потом быстро доходит до ограничения вообще любых перемещений как по городам, так и между городами, вводится запрет даже на работу заведений общепита, наконец, как апофеоз – граждан вообще засаживают по домам на карантин. Все опустело, люди сидят по домам в масках и трясутся.

(у меня шальная мысль – что вот только сейчас и наступило единственное время для настоящего туризма по Европе: везде тихо, пустынно, архитектурные ансамбли предстают во всем своем изначальном великолепии! но, как назло, именно туризм-то сейчас и запрещен)

И что на этом жутковатом фоне Россия? Истинное царство либерализма в самом прямом смысле этого слова, то есть – свободы! Ходи где хочешь, делай что хочешь. Особо отмечу образцово либеральное (говорю без малейшей иронии) постановление мэра Собянина о “свободном посещении школ” (на усмотрение родителей). То есть – хочешь отправлять ребенка в школу? Отправляй. Не хочешь – не отправляй.

Футбол и хоккей продолжаются, как ни в чем ни бывало. Вчера в Ростове на стадионе было 30 тысяч (!) болельщиков. Опять же – свобода: хочешь идти на стадион – иди, не хочешь – не иди. Никто не заставляет.

И с работой: общий лозунг дня в РФ – “кто может – пусть работает на удаленке”. В смысле того же либерализма: работается тебе на удаленке – давай, не работается – добро пожаловать в офис!

Россия внезапно – на фоне всего мира – оказалась страной полной свободы! Чем-то похожа разве что Англия; может быть, русский путь – это и английский путь? В Англии чуть ли не официально провозгласили, что коронавирусом должны переболеть 70% населения – тогда критическая масса публики приобретет иммунитет, и эпидемия затихнет сама собой.

В России официально такого никто не заявляет, но действуют ровно в том же ключе. И, говоря словами Аркадия Райкина, это “не так гуу-уупо”, как может показаться. Ведь Европе и Китаю все равно придется из карантина выбираться, а иммунитета к вирусу у “карантинного” населения как не было, так и не будет.

Одно непонятно – как долго еще в РФ будет торжествовать либерализм? Хватит ли еще хотя бы на пару дней?” (2020)

Написано РОВНО год назад (прямо накануне введения “собянинского” тотального карантина аж на почти 2 месяца) – но сегодня звучит так, как будто и написано сегодня, разве что про Англию устарело; “Англия сдалась”, как мы помним еще по “барону Мюнхаузену”.

Что ж получается – что я еще год назад все предвидел и описал СЕГОДНЯШНЮЮ ситуацию?!