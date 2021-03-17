Мнение: О впечатляющем прогибе российского оружия

И ничуть не менее впечатляющей победе оружия американского, чтобы ни говорила про него российская пропаганда. Потому что цифры на столе и счёт на табло. А с цифрами спорить не просто сложно – глупо. Особенно когда они подкреплены деньгами. Солидными. Очень. Такими, что и не снились большинству квасных патриотов даже в самых детских, розовых мечтах.

Объективная статистика бесстрастно фиксирует очередной прогиб.

По данным, представленным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира

(SIPRI), 37% всех продаж оружия за период 2016-2020 пришлось на США, 20% мирового рынка и второе место остались за Россией, у других стран доли не превышают 8.2% (результат Франции).

Казалось бы, в чём прогиб, когда – «триумф»? Но это только если не знать, что в период 2011-2015 гг. показатели #США были ниже – 32%. А показатели России – почти на треть выше – 27%. Получается, #Россия объективно сдаёт позиции на мировом рынке вооружений своему главному геополитическому конкуренту.

Основной удар пришёлся со стороны Индии. Снижение поставок этому давнему партнёру было настолько существенным, что даже рост продаж российского оружия в Китай, Алжир и Египет не компенсировал это снижение.

Господи! А сколько разговоров-то было, что после Сирии, благодаря мощи «Панцирей» и «Калибров», российский оборонпром отвоюет себе мировой рынок вооружений…

Но – не сложилось в очередной раз. Пятилетка плотного участия в сирийском конфликте на стороне Башара Асада не только выявила существенные недостатки некоторых российских систем вооружений, но и вообще подорвала международную репутацию РФ. Это лишь видимость, что покупатели оружия – циники и смотрят только на характеристики и прайс. На самом деле, уже даже и арабы задумываются, у того ли продавца покупают они товар.

Ну и, конечно, живительные #санкции за #Крымнаш и прочие шалости путинского Режима™ внесли свою лепту в нежелание покупать российское. Даже у тех, кто не гнушался приобретением вооружений ещё у #СССР. Кстати, потерять все те налаженные связи – это ещё надо было постараться.

Господи, ну почему у этих всё так: куда ни сунутся – всюду в итоге прогиб?

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