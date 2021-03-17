Член «Альянса врачей» подозревается в мошенничестве на «ковидных выплатах» медикам

Фельдшера станции скорой помощи в Кинешме заподозрили в афере с выплатами за работу с больными коронавирусом. С просьбой проверить работу сотрудников станции в городскую прокуратуру обратился главный врач Кинешемской центральной районной больницы.

По утверждению главврача, фельдшеры самостоятельно формировали выезды к пациентам, болеющим COVID-19, в то время как срочная помощь им не требовалась. Таким образом медики рассчитывали получить надбавки, полагающиеся за лечение коронавирусных больных, передает «Рен ТВ».

Один из фигурантов дела – фельдшер Дмитрий Лицов, состоящий в местном отделении общественной организации «Альянс врачей», признанной иноагентом. Мужчина самостоятельно организовывал себе внеплановые выезды к пациентам, инфицированным коронавирусом. Уточняется, что Лицов сам звонил диспетчеру скорой помощи и попросил отправить его на выезд к родственнице, однако не сообщил, что она больна COVID. В разговоре с журналистами фельдшер утверждал, что он поставил диспетчеров в известность о подтвержденном у пациентки диагнозе, при этом на записи разговора слышно, как мужчина сказал, что больная в контакте с инфицированными COVID не состояла.

В итоге медик побывал у родственницы дважды, и за каждый из выездов ему полагается надбавка в 4 тыс. рублей. Отмечается, что Лицов, помимо своей родственницы, побывал еще у нескольких своих знакомых, больных коронавирусом: как рассказали в Кинешемской ЦРБ, таких выездов было минимум шесть.

В настоящее время инициирована прокурорская проверка. Если афера фельдшера будет доказана, ему грозит уголовная ответственность. По оценке общественного деятеля Юлии Манн, эта ситуация нетипичная для медиков, однако среди активистов встречается. Манн считает, что схема была придумана самим фельдшером.