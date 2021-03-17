В ООН заявили о ЧВК «Вагнер» в Ливии

Группа экспертов ООН по Ливии утверждает, что в стране действовала российская ЧВК «Вагнер».

Доклад, касающийся периода с октября 2019 года по январь 2021 года, был представлен санкционному комитету по Ливии СБ ООН 18 февраля, пресс-служба ООН распространила его 16 марта. Доклад опирается на спутниковые снимки, данные от частных лиц, открытые источники, а также на коммерческие базы информации, заявления должностных лиц и записи телефонных разговоров. Среди стран, с представителями которых консультировались эксперты, РФ нет.

Эксперты сообщили, что в Ливии с декабря 2019 года действуют сирийские боевики. Их численность колебалась от 4 тыс. до 13 тыс. человек. Утверждается, что сирийцы в составе сил, примкнувших к Халифе Хафтару, «действуют совместно с ЧВК «Вагнер», число сотрудников которой в Ливии выросло с 800 до 1,2 тыс. человек. При этом «признаков ухода ЧВК «Вагнер» из Ливии обнаружено не было», передает РИА «Новости».

Кроме того, эксперты заявили об участии иностранных компаний под руководством граждан Австралии, Великобритании, США в операции под названием «Проект «Опус», в рамках которого оказывалась поддержка силам маршала Хафтара. Кроме того, в Ливии, как сообщается действовали турецкая компания, а также чадские и суданские вооруженные группы.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне.