 

В ООН заявили о ЧВК «Вагнер» в Ливии

17.03.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа экспертов ООН по Ливии утверждает, что в стране действовала российская ЧВК «Вагнер».

Доклад, касающийся периода с октября 2019 года по январь 2021 года, был представлен санкционному комитету по Ливии СБ ООН 18 февраля, пресс-служба ООН распространила его 16 марта. Доклад опирается на спутниковые снимки, данные от частных лиц, открытые источники, а также на коммерческие базы информации, заявления должностных лиц и записи телефонных разговоров. Среди стран, с представителями которых консультировались эксперты, РФ нет.

Эксперты сообщили, что в Ливии с декабря 2019 года действуют сирийские боевики. Их численность колебалась от 4 тыс. до 13 тыс. человек. Утверждается, что сирийцы в составе сил, примкнувших к Халифе Хафтару, «действуют совместно с ЧВК «Вагнер», число сотрудников которой в Ливии выросло с 800 до 1,2 тыс. человек. При этом «признаков ухода ЧВК «Вагнер» из Ливии обнаружено не было», передает РИА «Новости».

Кроме того, эксперты заявили об участии иностранных компаний под руководством граждан Австралии, Великобритании, США в операции под названием «Проект «Опус», в рамках которого оказывалась поддержка силам маршала Хафтара. Кроме того, в Ливии, как сообщается действовали турецкая компания, а также чадские и суданские вооруженные группы.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рейтинг партии Зеленского упал ниже 30%

30.06 / Иранские власти приговорили к смерти оппозиционного журналиста

08.03 / 47-летняя Клум крупным планом выставила голую грудь

14.03 / Акция протеста против забора вокруг Капитолия прошла в Вашингтоне

21.07 / СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”

15.12 / На базе ВВС США в ФРГ во время российских учений ложно сработала тревога

25.06 / В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

04.02 / Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы

24.07 / Полицейского осудили за фальсификацию дела в отношении сотрудника Госдумы

10.11 / Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Карабах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска