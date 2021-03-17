 

США признали провал попытки лишить Мадуро власти в Венесуэле

17.03.2021, 4:38, Новости дня
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро «уверенно удерживает власть», вмешательство США этого не изменило, сообщил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

Он отметил, что США оказывают на Венесуэлу дипломатическое и экономическое давление, но их усилия «не привели к желаемому результату». Мадуро, по словам Фоллера, пользуется поддержкой «Кубы, РФ и Китая». Фоллер сказал, что «трагедия в Венесуэле продолжается, число иммигрантов превысило 5 млн человек». Он заявил, что «это худший миграционный кризис в Западном полушарии», передает ТАСС.

В начале января Мадуро заявил, что представители оппозиции Венесуэлы решили нанять лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Джо Байдена. 30 декабря 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.



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