США признали провал попытки лишить Мадуро власти в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «уверенно удерживает власть», вмешательство США этого не изменило, сообщил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

Он отметил, что США оказывают на Венесуэлу дипломатическое и экономическое давление, но их усилия «не привели к желаемому результату». Мадуро, по словам Фоллера, пользуется поддержкой «Кубы, РФ и Китая». Фоллер сказал, что «трагедия в Венесуэле продолжается, число иммигрантов превысило 5 млн человек». Он заявил, что «это худший миграционный кризис в Западном полушарии», передает ТАСС.

В начале января Мадуро заявил, что представители оппозиции Венесуэлы решили нанять лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Джо Байдена. 30 декабря 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.