Insider – пережив кризис 2008 года и пандемию, миллениалы повторяют судьбу «величайшего поколения»

Большей части миллениалов нет ещё 40 лет, но они уже успели пережить большой финансовый кризис 2008 года, а теперь ещё и рецессию, вызванную пандемией, пишет Insider. По мнению демографа Нила Хау, это можно сравнить с судьбой «величайшего поколения», которое в 1920—1930-е годы столкнулось с испанкой, а также Великой депрессией, а затем сделало всё возможное для восстановления Америки.



Reuters

За свою жизнь миллениалы успели пережить уже две большие экономические рецессии, при этом большинству представителей этой прослойки нет ещё и 40 лет, пишет Insider. По мнению экспертов, шрамы, оставленные этими кризисами, могут усугубить раскол между поколениями.

«Мировой финансовый кризис 2008 года ударил по ранней волне миллениалов. Рецессия, вызванная пандемией, сейчас так же оказывает своё влияние на поздних миллениалов», — отмечает экономист, историк, демограф и один из создателей термина «миллениалы» Нил Хау.

Эксперт относит к этому поколению людей, родившихся в период с 1982-го по 2004 год, — на основании их «положения в истории, установок, поведения, а также факторов, воспринимаемых как переломные моменты для поколения».

Старшие миллениалы, родившиеся в 80-е годы, окончили вузы и пришли на рынок труда в тот момент, когда он находился в упадке: зарплаты не росли, а расходы на проживание увеличивались — непростое сочетание, при котором было особенно сложно выплатить кредит на обучение. Согласно докладу Федерального резервного банка Сент-Луиса от 2018 года, эта группа населения медленнее всего восстанавливалась после кризиса 2008 года. Благосостояние ранней волны поколения было на 34% меньше, чем могло бы быть, не случись рецессии.

Более юные миллениалы в своей самостоятельной экономической жизни застали медленный период восстановления после одного кризиса, а теперь и сами столкнулись с рецессией, спровоцированной пандемией. Молодые работники больше всех пострадали от сокращений и уменьшений заработных плат, что неминуемо сказалось на их возможности к накоплению богатства.

Как отмечает Insider, в истории такое уже происходит не впервые: миллениалы не первое поколение, которому пришлось пережить и пандемию, и рецессию. Хау проводит параллель с «величайшим поколением», представители которого, по оценкам эксперта, родились в период с 1901-го по 1924 год. Здесь более ранней волне пришлось иметь дело с пандемией испанского гриппа и рецессией 1920—1921 годов, а позднее — с Великой депрессией. Почти как у миллениалов, только в обратной последовательности.

Испанка бушевала в США с 1918-го по 1920 год и унесла жизни 50 миллионов человек по всему миру. Затем в Америке началась рецессия: уровень безработицы вырос с 4% до 12%, а ВНП сократился на 17%. Кризис продлился до 1921 года и оказался лишь «вступлением» к Великой депрессии, которая до сих пор носит звание худшей экономической катастрофы в истории.

Впрочем, данных по рецессии коронавируса пока недостаточно, чтобы можно было провести сравнение. К примеру, пик Великой депрессии пришёлся на 1933 год, когда безработными оказались 15 миллионов американцев. На пике рецессии коронавируса без работы в США были 23 миллионов человек, но здесь стоит учитывать, что и численность населения в Америке 90 лет назад была намного меньше.

По наблюдениям Хау, и миллениалам, и «величайшему поколению» довелось пережить по 10 лет трудностей. «Проходит где-то 10 лет — и вы получаете двойной удар», — комментирует эксперт.

По словам Insider, исторически разделение между поколениями происходит благодаря масштабным влиятельным событиям, которые навсегда меняют взгляды людей на мир, прошлое и будущее. Поколение обычно сменяется другим, когда одно не помнит то, что помнит предыдущее.

Так, некоторые эксперты полагают, что пандемия коронавируса проведёт черту между поколением Z и следующим, которое уже не будет помнить кризиса COVID-19. Однако Хау считает, что пандемия — скорее переломный момент для миллениалов. Этой группе, определённо, пришлось непросто, но если она действительно повторяет судьбу «величайшего поколения», есть повод сохранять оптимизм, ведь тогда именно эти люди по прошествии кризисов сделали основной вклад в восстановление Америки, создание новой инфраструктуры, осуществление таких программ, как «Новый курс», и введение законов, фиксирующих минимальную оплату труда.

«Как и у «величайшего поколения», у миллениалов есть потенциал заложить новую экономическую систему для будущих поколений. Недаром второй президент США Джон Адамс как-то сказал: «Люди и нации закаляются в огне невзгод», — заключает Insider.