Мнение: Как изменилась обычная жизнь в Севастополе после воссоединения с Россией

На тему вопросов, а что дала вам Россия за 7 лет.

Просто перечислю, без большой политики и других очевидных вещей, о том, как изменилась жизнь в районе моего проживания. Исключительно бытовые вопросы. Я никуда не переезжал, где жил, там и живу, так что мог наглядно наблюдать, как изменился район.

Не в порядке очередности, а просто по мере того, как вспоминаю.

1. Капитально отремонтировали проспект Острякова. Впервые в таком объеме с советских времен. Частично обновили тротуары (на Лебедя правда что-то долго делают).

2. С горем пополам, после пинков Медведева губернатору (Меняйло впрочем у нас не задержался), закончили развязку "огурец" на 5-м километре. Теперь ехать в Балаклаву или в тот же Симферополь через 5-й значительно удобнее. Особенно по "Тавриде" – от дома до аэропорта теперь можно доехать за 70-80 минут.

3. Отремонтировали остановки на Лебедя и 38-й школе, но это общая тенденция – в городе очень много обновленных остановок, в том числе и умных, как в Москве.

4. Отремонтировали и сделали новый забор для самой 38-й школы (тут правда есть минус – раньше можно было идя на остановку срезать через школьную территорию, а сейчас приходится обходить). Одна из российских тем (в отличие от Украины) – все обносить заборами – их стало больше по городу в разы.

5. Отремонтировали один из детских садов рядом со школой, сейчас ремонтируют второй. "Деревню" котов (которых подкармливают бабушки – их там штук 15-20 постоянно живет) не снесли, а перенесли на другую сторону у стадиона.

6. Положили асфальт в обход стадиона к моему двору (но не полностью – обещают в этом году до арки к двору доделать вместе с новым сквером). Раньше это был раздолбанный спуск с ямами и колдобинами, которые после дождя обычно были наполнены водой.

7. Заброшенный пустырь перед входом во двор в прошлом году включили в план реконструкции (спасибо читателям, которые за него голосовали – накрутки с "Рупора Тоталитарной Пропаганды" сделали свое тоталитарное дело). Уже этой весной его реконструируют в полноценный сквер. Так что вот конкретная материальная польза от блога.

8. Во дворе дома появились детская площадка и спортивная площадка + пачка лавочек. В хорошую погоду там теперь почти всегда много людей, даже в период карантина. Когда появились площадки и туда стали чаще выпускать детей, нельзя было не отметить, что детей действительно очень много.

9. В самом дворе положили асфальт (не везде – тут недоработка) + сделали нормальные бордюры (первый раз строители сделали криво и после жалоб жильцов, приехали, срыли свою кривизну и сделали как надо).

10.Троллейбусный парк почти полностью обновился. Раньше в старых троллейбусах было не очень комфортно ездить, поэтому предпочитал "Топики", сейчас наоборот – парк "топиков" устаревает и новые троллейбусы существенно комфортнее.

11. Интернет от "Севстара" 100 мб/c работает стабильно, редкие падения связаны либо с тех.работами или с ЧП вроде истории, когда у нас оптико-волоконный кабель наркоманы обрезали.

12. Со светом после 2014-2015 года особых проблем нет. Иногда бывают отключения в связи с тех.работами и авариями, но это обычное дело. Тем не менее, по опыту 2014 года, на всякий случай есть запас зарядных устройств и свечек.

13. Вода подается круглосуточно. Какого-то нормирования нет, даже после прошлого года, который отметился обмелением водохранилищ. Редкие отключения опять же связаны с тех.работами.

14. Мусор где-то до 2017-го года убирали примерно на том же уровне, как при Украине. В последние годы стало почище. Народ постепенно приучается к сортировке мусора – рядом с домом есть контейнер для макулатуры, контейнер для пластика и просто для мусора.

15. За счет ограничений на продажу алкоголя в малых торговых точках, число алкашей на улицах снизилось еще в 2015-м году. Зато наркоманов хватает – периодически можно найти шприцы на близлежащих улицах. По криминалу у нас район тихий (хотя город в 2020-м году вошел в число лидеров по росту криминала).

16. Стены как и раньше загаживают наклеечной рекламой – как коммерческой, так и выборной. А потом долго не обдирают. Тут со времен Украины мало что поменялось. ИМХО, тут надо повышать штрафы.

17. Котов в округе стало еще больше. Они как узнали, что они теперь больше не киты, так сразу начали плодиться в усиленном количестве. Местную популяцию крыс изничтожили на корню – в каждом дворе на районе обязательно можно встретить ушастую банду, которую как правило подкармливают местные бабушки. В общем, коты молодцы.

18. С общепитом на районе осталось все плюс-минус как на Украине, при этом ценник в большинстве существенно вырос, в некоторых до уровня Москвы и Питера, при то, что средняя зарплата в Севастополе отнюдь не москвоская – 31 000 рублей. С другой стороны, у нас тут спальный район, так что выбор изначально был небогат.

19. Основные торговые точки – 3 супермаркета – "СиМолл", "Новус", "Пуд" Первый самый дорогой, последний самый дешевый. С началом карантина, развелось фирм с доставкой продуктов на дом, при этом цены такие как в супермаркете. Кому лень ходить или носить маску – вполне приемлемый вариант.

20. Почта стала работать лучше, даже несмотря на то, что это теперь "Почта России", с 2015-го года не припомню ни одного косяка с отправкой или доставкой писем или посылок. Хотя разговоров то было. Но может это у нас конечно образцовое отделение. Хотя кого я обманываю, там работают отчасти те же тетки, что и при Украине.

21. Чтобы пойти в кино, на районе есть 2 кинотеатра "Москва" и в "СиМолле". Так себе прямо скажем. Когда изредка хожу в кино, то обычно в "Муссон" – там большой экран и неплохой звук. Всяких "Аймаксов" и прочих модных приблуд у нас нет. В Москве помнится сходил на "Алиту" в "Аймакс", разница с обычным кинотеатром огромная.

22. Сотовая связь с 2015-го года ухудшилась и лишь в 2020-м она несколько улучшилось, теперь ловит сигнал уже во всем комнатах, а то раньше в одной вообще не ловил, даже несмотря на купленный усилитель сигнала. Мобильный интернет – плюс/минус честное 3G, скорость средняя. После Москвы кажется недостатком.

23. Машин стало еще больше, вечером и ночью весь двор заставлен автомобилями. По утрам если ехать в центр, от Хрюкина до "Океана" стабильная пробка минут на 20. Город откровенно не справляется с растущим числом машин и дальше будет только хуже, особенно, если он действительно превратиться в миллионник.

24. Коронавирус уже всех откровенно достал. Маски носят частично. Когда власти начинают грозить штрафами, их носят активнее, но через некоторое время снова все сводится к обычному состоянию, часть носит, часть не носит. Мелкий бизнес изнывает от ситуации и постоянно требует послаблений

25. Медицинское обслуживание в целом не подводило, когда попадал к врачу с 2014 года – с невритом и кератитом, оба раза практически бесплатно по полису вылечили. На качество лечения особо не жалуюсь. Но нельзя не отметить, что чувствуется серьезная недофинансированность, особенно до эпидемии, сейчас несколько получше.

В целом, с бытовой точки зрения район и двор моего проживания изменились в лучшую сторону, причем этот процесс продолжается – только в ближайшие месяцы в соседнем дворе появятся обновленный детский сад и сквер.

С украинскими временами даже смешно сравнивать, когда самыми крупными событиями во дворе были установка 1-го фонаря (потому что было темно, как у активиста BLM в голове) и ремонт куска дороги во дворе под выборы одного из депутатов. В остальном же, было прогрессирующее запустение. Сейчас же можно без труда увидеть существенные усилия по благоустройству.

Разумеется, есть проблемные моменты – сотовая связь, наркоманы, недоделанные тротуары в некоторых местах, рост цен, пробки на дорогах. Ну и долбанный коронавирус с его ограничениями.

Так что когда странные люди спрашивают, а вот вы все про политику, да про политику, а сами не жалеете, что воссоединились с Россией, то отвечаю, нет не жалею – ни по бытовым вопросам, ни тем более по политическим, которые персонально для меня куда как важнее бытовых. Ибо возможность жить отдельно от нацистской помойки, уже само по себе существенное достижение, которого мы добились в марте 2014 года. Хочется пожелать жителям Донбасса, которые за это право сражаются уже 7 лет, добиться того же – они этого своим потом и кровью заслужили уж куда как больше чем мы.

PS. Лаврентий родился уже в России и до сих пор не может поверить, что когда-то его могли назвать китом.

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