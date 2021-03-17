 

Мнение: Германия отражается в России

17.03.2021, 4:06, Разное
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Вытащил эту поразившую меня (как молнией!) фотку из блога Митрича. В принципе, Митрич ее использует вполне по назначению – для иллюстрации глубочайшей разрухи, в коей пребывала послевоенная Германия. Оно все так, безусловно – но обратите внимание на мостовую. Майн Готт!! В каком прекрасном состоянии остается дорога, а?! Феноменально. И это при том, что сами дома по обе стороны разбомблены и разрушены в хлам.

Вот как это, Холмс?!

Эх, просто по контрасту: только сегодня же читал в ленте сетования френда – какие в Нижнем Новгороде, где он оказался по случаю, ужасные дороги! “Как после бомбежки!” – пишет он в сердцах.

То есть в Нижнем (да и по всей стране) имеет место в чем-то зеркальная картина: по бокам – вполне целые дома, посередине – разбитые, как после бомбежки, дороги…

Источник: Размышления вольного социолога



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