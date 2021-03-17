 

Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России

17.03.2021, 3:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на предупреждение Роскомнадзора заблокировать Twitter через месяц в случае неудаления запрещенного контента.

«Роскомнадзор последовательно, практически в течение года, выдвигал различные требования к Twitter об удалении деструктивного контента. И результатом этого стало решение по замедлению трафика данной платформы», – напомнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она рассказала, что волонтеры Лиги проверяют, удаляет ли Twitter запрещенный контент. «Мы провели акцию, чтобы привлечь внимание платформы к этому контенту, и показать, где он находится. Для этого мы маркировали подобный контент определенными хештегами, но в результате мы увидели, что соцсеть заботится о своем имидже больше, чем о пользователях, которые могут столкнуться с этим контентом. В результате запрещенный контент не был удален, а наши волонтеры были заблокированы. Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – уверена эксперт. 

Мизулина добавила, что у Роскомнадзора есть все технические средства для того, чтобы блокировка Twitter была действенной и при этом не пострадали другие сайты.

Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Роспотребнадзор призвал не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19

08.09 / В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня»

06.01 / Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной РФ объяснили разгром от канадцев

24.01 / Le Nouvel Observateur – в Италии целый регион отправили на карантин по ошибке

19.01 / Американец три месяца прятался в аэропорту от коронавируса

12.03 / В РФ придумали систему онлайн-наблюдения за движением земной коры со спутников

01.10 / Оперштаб доложил о ситуации с коронавирусом в Калмыкии

06.12 / В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

27.08 / Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

08.07 / СМИ сообщили, что в Москве арестовали советника главы “Роскосмоса” Сафронова. Потом уточнили: судья еще в совещательной комнате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска