Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России

«Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на предупреждение Роскомнадзора заблокировать Twitter через месяц в случае неудаления запрещенного контента.

«Роскомнадзор последовательно, практически в течение года, выдвигал различные требования к Twitter об удалении деструктивного контента. И результатом этого стало решение по замедлению трафика данной платформы», – напомнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она рассказала, что волонтеры Лиги проверяют, удаляет ли Twitter запрещенный контент. «Мы провели акцию, чтобы привлечь внимание платформы к этому контенту, и показать, где он находится. Для этого мы маркировали подобный контент определенными хештегами, но в результате мы увидели, что соцсеть заботится о своем имидже больше, чем о пользователях, которые могут столкнуться с этим контентом. В результате запрещенный контент не был удален, а наши волонтеры были заблокированы. Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – уверена эксперт.

Мизулина добавила, что у Роскомнадзора есть все технические средства для того, чтобы блокировка Twitter была действенной и при этом не пострадали другие сайты.

Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.