В Госдепе предсказали быстрые санкции против России

США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе.

Как информирует CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС.

Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо РФ затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости».

Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа.