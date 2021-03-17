 

В спа-салонах американского штата Джорджия за час застрелили семь человек

17.03.2021, 3:48, Новости дня
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В результате стрельбы, которая произошла в трех спа-салонах в штате Джорджия в США, погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщают СМИ.

В округе Чероки неизвестный устроил стрельбу в спа-салоне. Погибли трое, два человека получили ранения. Позднее стрельба произошла в двух спа-салонах в городе Атланта, расположенных рядом. В первом убили трех женщин, во втором – еще одну, передает РИА «Новости» со ссылкой на FOX5.

AJC сообщает, что между инцидентами прошло менее часа. Полиция пока не установила, связаны ли все эти атаки между собой. Во всех салонах большинство сотрудников составляют выходцы из Азии, передает ТАСС.



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