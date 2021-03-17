Мнение: Сакральная ценность

Пока в виде утечек появляется информация о том, что досрочные выборы в Армении все-таки состоятся, причем в достаточно обозримом будущем. Законным образом в парламентской республике это делается очень просто — премьер объявляет о своей отставке. Вопрос об отставке Пашиняна и досрочных выборах на самом деле уже давно решен, и если бы удалось решить его относительно цивилизованно с оппозицией, то всё бы уже состоялось.

Если Пашинян пойдет на этот шаг (а говоря откровенно, пока сомневаться в этом не приходится), то мы получим еще одну постсоветскую страну, в которой власть перестает быть сакральной азиатской ценностью. Уйти из власти в нормальной стране — в порядке вещей. Это не конец жизни. В ненормальной — ситуация принципиально иная. Власть — единственная гарантия неприкосновенности. А потому за нее держатся и за нее цепляются даже из могилы.

В России была такая возможность — перестать рассматривать власть как сверхценность. Кривая, стоит отметить, возможность, которую у нас тогда называли «тандемом» – но в любом случае уход одного и приход другого президента, войдя в традицию, давал шанс на то, что и у нас в этом смысле как-то и когда-то наладится. Но когда «под Путина» первый раз изнасиловали Конституцию (тогда это было очень аккуратно и без фанатизма — всего лишь продлили срок полномочий в полтора раза, так что два законных срока стали тремя), уже стало ясно, что цивилизация — это где-то там. У нас всё та же дикая Византия в смеси с Ордой. А уж следующие вольные упражнения с Конституцией, да еще и пресловутое «обнуление» окончательно похоронили любые надежды на то, что Россия на этом этапе начнет выздоравливать. Увы, нет. Не при этих.

Путинское правление — это, конечно, определенный опыт в вопросах государственного строительства в России. Уже сейчас понятно, что гиперцентрализованная президентская унитарная республика — это тупик. Никакие ограничения в ней не работают, под конкретного человека всегда возможно и истолковать закон, и если потребуется, подправить его, причем если будет нужно — то до полной неузнаваемости. Что приводит к единственному пониманию, как разрешить эту проблему — вообще ликвидировать и централизацию, и президента, как главу исполнительной власти. Один, два срока, «подряд» или «вообще» – любые ограничения не работают. Так зачем снова прыгать на те же грабли?

Федерализация страны и создание распределенной системы управления, включая и правительство, которое тоже должно перестать быть иерархической структурой с вертикальной подчиненностью — это тот путь, по которому можно надежно избавиться от рисков деспотии и диктатуры, как сегодня. Конечно, возникнут новые риски — но это будет в любом случае движение вперед, в развитие. Фиксировать неработающую и совершенно негодную систему управления, придавливая ее новыми и новыми полномочиями верховной власти, когда та не справляется и с имеющимися — это путь в никуда. Завалы нужно разгребать, а не наваливать на них новые горы мусора.

Пример постсоветских стран, в которых власть превращается из ценности в инструмент, показывает, что можно вполне жить без великого божества в Кремле. И, скорее, отсутствие такого божества — залог хоть какой-то надежды на нормальное будущее.

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