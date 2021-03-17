 

CNN – сдерживание России и наращивание ядерного арсенала — Великобритания расставила приоритеты внешней политики

17.03.2021, 3:28, Новости дня
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Британское правительство обозначило Россию главной прямой угрозой своей безопасности, выразив намерение работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единую реакцию, пишет CNN со ссылкой на представленный комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. Отмечается, что в рамках стратегии сдерживания Лондон намерен расширить свой ядерный арсенал.


Reuters

Великобритания представила комплекс вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, в рамках которого обозначила главные угрозы своей экономике и безопасности. Лондон указал на расширение ядерного арсенала и присутствия в космосе и киберпространстве, пишет CNN.

В частности, британское правительство назвало Россию главной прямой угрозой своей безопасности и заявило, что ожидает увеличения российской активности в соседних государствах. При этом в Лондоне подчёркивают, что в подобной ситуации Североатлантический альянс будет оставаться основой коллективной безопасности в Евроатлантическом регионе.

«Россия — главная прямая угроза в регионе, и мы будем работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единую реакцию Запада, объединив военные, разведывательные и дипломатические усилия», — гласит обзор.

В документе также отмечается, что вместе с партнёрами по альянсу Великобритания «будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России». 

Не обходит вниманием обзор и Китай, который назван «наибольшей угрозой экономической безопасности Великобритании, исходящей от государства». Отмечается, что рост влияния Поднебесной на международной арене является «главным геополитическим фактором» в современном мире. Тем не менее британское правительство признаёт, что в ряде областей, в том числе в вопросе изменения климата, Лондону и Пекину необходимо сотрудничать.

В рамках стратегии сдерживания угроз Великобритания намерена увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident на британских субмаринах, со 180 до 260, то есть на 40%. При этом страна сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, по крайней мере одна из которых всегда будет находиться на дежурстве.

Также ожидается, что в начале 2030-х годов на службу будет поставлена первая подлодка проекта Dreadnaught, которая заменит атомные подводные лодки типа Vanguard, которые находятся на вооружении страны с начала 1990-х годов.

Для достижения обозначенных целей британское правительство увеличит общую сумму финансирования оборонного сектора в предстоящие четыре года на £24 миллиардов по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете.

«Глобальная Британия это не отражение старых обязательств и не красивый жест, а необходимость обеспечения безопасности и процветания британского народа в ближайшие десятилетия», — приводит CNN слова премьер-министра Бориса Джонсона, сказанные им в ходе представления обзора в палате общин.



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