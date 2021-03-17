Директор Катынского музея – мне больно, что РФ снова взялась за переписывание истории

Вычеркнуть катынское преступление со страниц истории Россия, конечно, не сможет, однако манипулировать им — вполне, считает директор Катынского музея Славомир Фронтчак. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что после позитивных перемен времён падения СССР наступает другая эпоха: историческая политика Москвы всё больше нацелена на героизацию своего прошлого, а не на обличение сталинских преступлений.



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Постановление Политбюро от 5 марта 1940 года, где выражается согласие на расстрел польских офицеров, положило начало катынскому преступлению. Более того, ряд определённых действий СССР предшествовал этому постыдному решению о массовом убийстве. Этот антипольский курс советской власти возник не в одночасье. На протяжении многих десятилетий недоброжелательное отношение к Польше и польскости, особенно усилившееся после большевистской революции, лишь набирало обороты, заявляет директор Катынского музея Славомир Фронтчак.

В беседе с Polskie Radio он рассказывает, что одним из самых мрачных моментов в польско-российских отношениях стала война 1920 года. Потом, во время «антипольской операции 1930-х годов», поляков убивали в ходе национальной чистки, проводимой в СССР. По данным НКВД, 139 835 человек были приговорены, 111 091 поляк — житель тогдашнего Советского Союза был расстрелян выстрелом в затылок, 28 744 поляка оказались в ссылке.

Следующим шагом в этой цепочке стало 17 сентября 1939 года — то есть вступление советской армии на территорию Польши, которому предшествовало подписание пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года. «Это стало не чем иным, как открытием великих ворот Второй мировой войны», — поясняет историк. «Затем пути друзей разошлись, и в июне 1941 года Германия напала на Советский Союз. Однако, пока дело до этого не дошло, обе стороны планировали истребить польскую элиту, включая катынские семьи», — добавляет он.

Фронтчак рассказывает, что катынская ложь продолжалась до 1990 года, когда Кремль признал, что преступления совершил СССР, а не Германия. «На это ушло много десятилетий — и это унесло жизнь многих людей. Но сегодня мы выступаем свидетелями обратного процесса. Мы видим, что в РФ правду о Катыни снова пытаются скрыть, смотать обратно этот клубок лжи», — сетует историк.

В качестве примера он приводит события в Твери, где в мае 2020 года были сняты мемориальные доски в память о катынском преступлении и жертвах советских репрессий. Районный суд Твери отклонил иск «Мемориала»* и членов катынских семей по этому делу. «Это вписывается в более комплексную проблему. Я не политолог, но у меня сложилось впечатление, что в РФ наблюдается своего рода возвращение к сталинизму, не в полном смысле этого слова, однако возрождающемуся в некоторых аспектах. Речь идёт о сталинизме в путинском издании, который ставит Россию в ряд государств с незапятнанным прошлым, с освободительным движением, которое принесло свободу многим народам…», — поясняет он.

Конечно, период советской РФ завершился, но сталинская философия по-прежнему осталась, и при помощи неё современная РФ пытается стереть тёмные страницы истории, одной из которых выступает катынское преступление. Это часть хорошо организованного процесса в России, который называется исторической политикой. Он подготовлен с большим интеллектуальным усилием и при огромной политической поддержке со стороны российского государства. Поэтому вопрос с мемориальными досками, которые убрали в Твери, совершенно не случаен, объясняет он.

«Стереть катынское преступление со страниц истории, конечно, не представляется возможным, но наблюдать за тем, как им манипулируют, крайне больно», — признаёт директор музея. «Для меня это болезненный и драматичный момент. «Мемориал» всячески старался вернуть памятные доски на их место, однако он подвергся нападкам со стороны властей Российской Федерации и в итоге проиграл дело», — напоминает он.

В беседе Фронтчак подчёркивает, что после распада СССР могло показаться, что РФ не будет искажать историю и использовать её для актуальных политических целей. Раскрытие правды о катынском преступлении в заявлении ТАСС от 13 апреля 1990 года стало свидетельством позитивных изменений, происходящих в период падения СССР, а потом и в новой России. В 90-е годы российские власти даже открыли архивы для историков. «Однако, к сожалению, в последующие годы, особенно после прихода к власти Владимира Путина, было заметно, что российские власти всё более неохотно говорят о советских преступлениях. Пропаганда о «героической Красной армии», которая противостоит нацизму и освобождает Восточную Европу от немецкой оккупации, становилась всё сильнее», — резюмирует в интервью с Polskie Radio директор Катынского музея Славомир Фронтчак.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.