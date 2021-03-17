Fox News сравнил обвинения в расизме с «красной угрозой» и охотой на ведьм

Для того чтобы сделать из знаменитости изгоя, теперь достаточно одного обвинения в расизме, причём никаких доказательств не требуется, констатирует ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, американцев вводят в состояние «моральной паники», когда каждый готов сломать жизнь другому, лишь бы самому избежать критики. Тем временем сатирик Скотт Адамс опубликовал в сети универсальное извинение за все свои прошлые и будущие проступки перед господствующей идеологией.

Очередной эпизод сериала «Все — расисты». Крис Харрисон не будет вести новый сезон программы «Холостячка», хоть и дважды извинился за то, что защищал конкурсантку Рейчел Киркконнелл, обвинённую в расово бесчувственном поведении. Если вы не смотрите это шоу, примите наши поздравления. Но Киркконнелл — белая женщина, которая сейчас пытается выйти замуж за звёздного темнокожего мужчину, так что расистка из неё так себе.

Тем временем внутренний круг ада под названием The Talk на несколько дней закрывается, чтобы расследовать разговор, во время которого одна из ведущих, Шэрон Осборн, защищала (британского журналиста. — ИноТВ) Пирса Моргана в истории с Меган Маркл.

ШЭРОН ОСБОРН, телеведущая: Я даже чувствую себя так, будто меня вот-вот посадят на электрический стул за то, что у меня есть друг, которого многие считают расистом. А значит, я тоже расистка… Скажите мне, когда вы услышали от него расистские высказывания? Просветите меня!



ШЕРИЛ АНДЕРВУД, телеведущая: Я не хочу, чтобы кто-то, глядя на это, решил, что мы нападаем на тебя как на расистку.

ШЭРОН ОСБОРН, телеведущая: Думаю, это семя уже посеяно.

Соведущая Осборн, Шерил Андервуд, сказала, что Шэрон придавала легитимности каким-то расистским высказываниям Моргана. А что такого расистского он сказал? Глупый вопрос. Это же неважно! Когда начинается моральная паника, нужда в доказательствах отпадает, нужно только одно — обвинение, чтобы сжечь ведьму.

Просто к сведению: скандальная дискуссия случилась в эфире. Так зачем её расследовать, когда можно просто посмотреть? И это тоже часть моральной паники. «Мы должны сделать что-то, прямо сейчас! Или мы станем следующими!»

Я вот думаю, за сам этот монолог, в котором я как бы защищаю Осборн, против меня надо провести расследование по подозрению в легитимизации легитимизации обвинённого в расизме? И если кто-то здесь со мною согласится, они тоже заслужили расследование легитимизацией моей легитимизации шэроновской легитимизации обвиняемого? А как насчёт вас, дорогие зрители? Если вы согласны со мной, вы придаёте легитимности мне. А я даже не сам сюда приехал!

Запомните, дело не в расизме, а том, какую власть получает обвинитель. Власть — это игра с нулевой суммой. Один может продвинуться, только «отменив» другого. Помните запугивание «красной угрозой»? Теперь запугивают расой. Вознаграждая одних, они карают других. И если вы не думаете, что вы — следующий, то вы невнимательно следите за происходящим. А сейчас мне надо бежать в туалет, не занимайте моё кресло!

Дана, я хочу воспроизвести для вас… Знаете, нам всем рано или поздно может потребоваться извиняться за что-то. Так что пора заготовить письмо с извинениями. Мне кажется, я нашёл самый лучший текст. Скотт Адамс написал извинительное письмо, которое нам всем может пригодиться.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: Гениально!

Обязательно найдите его! Вот фрагмент.

СКОТТ АДАМС, художник, сатирик и публицист: Я глубоко несовершенный человек. Просто кучка органического дерьма, едва способного чувствовать. Мне надо научиться слушать и исправляться. Я твёрдо намерен упорно работать над исследованием всех моих недостатков, как их описывают мои критики. И я заставлю себя быть несчастным, пока мой мозг не станет свободным от всех предрассудков… Я привержен пути самосовершенствования, который после долгой тяжёлой работы сделает меня едва приемлемым для правильно мыслящих людей. Я посвящаю всю свою жизнь угождению моим критикам… Я планирую публично извиняться за то, что я это я, до конца моих дней — и вы, наверное, со мной согласитесь, что лучше бы этот конец поскорее настал.



Думаю, если все будут носить это в кармане, мы все будем в порядке, Дана.

ДАНА ПЕРИНО: Но дело в том, что Крис Харрисон из «Холостяка»…

Да!

ДАНА ПЕРИНО: …именно так и сделал.

Да!

ДАНА ПЕРИНО: По сути, всё это он и сказал! И даже более прочувствованно!

Да!

ДАНА ПЕРИНО: И более искренне. Он старался быть убедительным. Но ему это не помогло.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.