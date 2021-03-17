Мнение: Возвращение к хамству

Весна. Лучшие люди страны возвращаются в Россию. Сначала вернулась Максакова, теперь Серебряков. И даже русская национальная идея ему не помеха. Его просто неправильно поняли.

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru.

"Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — сообщил артист.

Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал "нелепым" сравнивать, в какой стране лучше жить.

Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве". Многие коллеги артиста выступили с критикой его заявления. Режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова "нелогичным и подловатым". Режиссер Андрей Кончаловский, в свою очередь, отметил, что позиция актера вызывает у него только сочувствие.

https://ria.ru/20210316/serebryakov-1601540478.html – цинк

А тут еще и выставка Васильевой на подходе.

Богатеет страна деятелями культуры и никак от них не избавиться..

Главное потом сделать как можно более круглые глаза во время очередного заявления про проблемы в культуре и образовании.

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