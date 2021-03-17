Мнение: Тестостерон для Родины-матери

В комментах постов про трансгендеров буквально открываются бездны. До чего ж богатая тема оказалась! В частности, мне там один чел пересказывал некие лекции на английском от какого-то большого специалиста в вопросе (фамилию я, естественно, не запомнил) – который поведал, что на сегодня в американских школах учителя отмечают, что идея смены пола делается все более популярной не только из-за обычной политкорректной рекламы этого дела, но и благодаря “сарафанному радио” среди самих учеников, и, что поразительно, больше всего – среди девочек! Они друг другу пересказывают, что та самая “гормональная терапия”, представляющая собой мощные и постоянные инъекции мужского гормона тестостерона, крайне благоприятно сказывается и на настроении, и на успеваемости, и вообще на энергичности тех девочек, кто взялся “переделываться” в мальчика – то есть, говоря откровенно, лошадиные дозы тестостерона работают просто как наркотик!

Типа – была вполне себе снулая девица с постоянными кругами под глазами, типичная “эмо”; а начала колоться тестостероном – и не только пошла щетина пробиваться и голос стал низким, но и, главное, стала сама по себе веселее, бодрее, никакого целлюлита, появилась энергия – в общем, девицу (точнее, уже как бы не девицу) уже не узнать сразу во всех смыслах. Прекращается вечная депрессия и неуверенность, растет социальный статус – а это ведь для любых подростков едва ли не самая важная составляющая жизни.

Потом-то, конечно, начнутся проблемы, и проблемы мощнейшие – и со здоровьем, и с той же уверенностью в себе – но об этих отдаленных последствиях товарки не рассказывают, а СМИ так и вовсе молчат как партизаны…

Но мне эта информация показалась крайне любопытной в самом общем, так сказать, культурологическом плане. Что инъекция тестостерона, как внезапно оказывается, способна решать многочисленные женские психологические проблемы, даже такую популярную, как депрессия. В связи с этим сразу вспоминаются фразы типа “Россия – женская душа”, и почти всеобщее убеждение разных наших философов, в частности, Бердяева, что Родина у нас – действительно “мать”, то есть женщина, да и принято ее воспринимать именно как женщину.

Отсюда и эта наша русская постоянная апатия, депрессия, “эти скудные равнины, эти скудная природа”, “черт угадал меня родиться в России с умом и талантом” и прочие высказывания в этом самом духе “эмо”, коим несть числа. А оказывается – вот оно в чем дело-то: тестостерона не хватает! Мужского гормона. Я давно подозревал что-то в этом роде…

И ведь дело, как мы понимаем, безнадежно, даже если мы, вооружившись “современной наукой”, пропишем Родине-матери смену пола: “гормональной терапией” можно будет слегка поправить настроение родной сторонушке – но член у нее все равно не вырастет, а к тому ж станет она тогда вовсе бесплодной.