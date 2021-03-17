 

Трамп захотел побороться с Меган Маркл за пост президента США

17.03.2021, 2:58, Новости дня
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп сообщил, когда примет решение о том, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.

На вопрос о том, собирается ли он побороться за президентское кресло, Трамп ответил: «Посмотрим, увидим». Как отметил бывший президент, решение он может принять после промежуточных выборов 2022 года: «У нас есть хороший шанс выиграть Сенат, и мы примем решение после этого», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Трампа также спросили, что он думает о слухах, будто Меган Маркл, жена британского принца Гарри, собирается баллотироваться в президенты США. Трамп выразил надежду на то, что «это произойдет», так как у него самого появится «еще больше желания баллотироваться». Экс-президент США пояснил, что «не является фанатом» Маркл. «Я думаю, что королева замечательный человек», – добавил Трамп.

Напомним, Трамп сообщил о намерении провести в 2022 году кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа. Отметим, что большинство избирателей-республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах президента США.



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