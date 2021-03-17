 

Дети стали жертвами пожара в Красноярском крае

17.03.2021, 2:58, Новости дня
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В результате пожара в Лесосибирске погибли четверо несовершеннолетних, сообщил главк МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Погибли дети двух, пяти и десяти лет, а также 17-летний подросток. Пострадали ребенок 12 лет и один взрослый. В МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 60 кв. м, на месте работают 37 человек и 14 единиц техники, передает РИА «Новости».



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