Мнение: Германия должна показать России трансатлантическую жесткость

На связи посол Украины в Германии. Посол Украины поучает Германию, как бороться за Крым и проявлять трансатлантическую жесткость.

Посол Украины в Германии требует международного процесса с целью возвращения Крыма в состав Украины

Семь лет назад президент Владимир Путин с применением военной силы захватил украинский полуостров Крым и присоединил его к России. Когда кремлевский властитель силой перекроил государственные границы, это стало самым тяжким нарушением международного права в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Ни правительство Германии, ни большинство стран — членов ООН не признали эту преступную аннексию, как ее очень точно охарактеризовала канцлер Германии Ангела Меркель. Это четкий сигнал, который мы, украинцы, очень высоко ценим.

Кроме того, Германия вместе с другими странами ЕС, США и прочими демократиями ввели против Российской Федерации так называемые «крымские» санкции. За эти экономические штрафные меры (которые, впрочем, имеют некоторые лазейки, что продемонстрировала история с поставками турбин Siemens на полуостров, так что их следует еще больше ужесточить) мы также очень признательны нашим немецким партнерам.

Впрочем, есть одно «но»: всякий раз не хватает главного элемента, а именно международного переговорного процесса по возврату Крыма Украине. Понятно, что сейчас Путин даже слышать об этом ничего не хочет. А утомленный и измотанный Запад не готов раз и навсегда указать ему его место и, используя все имеющиеся в его распоряжении легитимные средства, заставить его освободить Крым.

Москва цинично пользуется этим статусом кво, чтобы денно и нощно цементировать свою оккупацию, и превращает полуостров из бывшего отпускного рая в военную базу, устанавливая там самые современные ракетные системы. При этом она стремится переселить в Крым более полумиллиона россиян, одновременно изгоняя оттуда полмиллиона украинцев (примерно четверть всего населения полуострова) и жестоко преследуя 270 тысяч крымских татар (14% населения). С учетом всего этого необходимы срочные решительные действия со стороны мирового сообщества, чтобы все-таки предотвратить окончательную катастрофу. Ведь понятно, что примирение Киева с Москвой и мир в Европе не будут возможны, пока продолжается российская оккупация Крыма. При этом именно Германия может и обязана сыграть решающую роль в том, чтобы аннексия Крыма прекратилась. Это обязательство связано не только с необходимостью восстановления международного порядка (и тем самым территориального единства Украины) и верховенства международного права.

Моральная обязанность Германии по прекращению оккупации Крыма, в первую очередь, связана с ее вечной исторической ответственностью перед Украиной за насилие национал-социалистов, которое унесло жизни восьми с лишним миллионов украинцев.

Причем именно Крыму в этой колониалистической истории была отведена особенно трагичная роль, о чем в нынешнем немецком обществе, однако, больше никто не вспоминает. В прошлом веке Германия дважды оккупировала Крым. В первый раз это произошло в рамках операции «Фаустшлаг», проведенной сразу после подписания первого мирного договора в ходе Первой мировой войны между Украинской Народной Республикой и военными державами в Брест-Литовске (9 февраля 1918 года). Тогда оккупация продлилась вплоть до окончания войны.

Уже тогда отношение Германии к югу Украины, где, кстати, проживали более 200 тысяч немецких переселенцев, основывалось на чистом колониализме. Поскольку международно-правовой статус оккупированного Крыма оставался расплывчатым, Берлин заигрывал с мыслью о создании там собственного государства немецких колонистов.

Хотя от этого авантюрного проекта в итоге пришлось отказаться, кайзеровская Германия торпедировала любые попытки по объединению украинского государства, которое было ее союзником, с Крымом, будь то в статусе автономной области или на федеративной базе. Крах этой противоречивой политики Германии в 1918 году имел фатальные последствия для независимости Украины и для Крыма, в последующие годы были уничтоженных агрессивной большевистской Россией. Вторая немецкая оккупация Крыма, начавшаяся в октябре 1941 года и закончившаяся после девятимесячной осады Севастополя 5 июля 1942 года, продлилась два с половиной года, и нацисты совершали в стране чудовищные преступления.

На этот раз крымская стратегия Германии была намного более амбициозной: там должен был появиться новый рейх готов. «Я опустошу Крым, чтобы освободить место для наших собственных переселенцев», — гласил страшный план Гитлера, который намеревался полностью германизировать полуостров, превратив его в «Готскую область» с главными городами Готенбургом (Симферополь) и Теодорихсхафеном (Севастополь). Эта область стала бы частью огромной германской империи.

Предполагалось даже строительство четырехполосного автобана, который должен был соединить полуостров с рейхом и сократить время в пути до всего двух дней, чтобы Крым мог стать «немецкой Ривьерой». Ценой этого проекта были смерть или изгнание всех 1,1 миллиона жителей Крыма. И хотя эти безумные планы не воплотились в жизнь, нацистские преступники действовали в Крыму особенно жестоко.

Немецкие оккупанты вели беспощадную войну против гражданского населения, стоившую жизни сотням тысяч мирных жителей, в том числе всем 38 тысячам крымских евреев. Хотя в сегодняшней Германии о тогдашнем плане по созданию в Крыму «Готской области» давно уже забыли, нацистская оккупация оставила на полуострове свой кровавый след. И с этими позабытыми ныне зверствами еще предстоит разобраться.

настоящим проклятием нацистская оккупация обернулась в первую очередь для крымских татар: сразу после изгнания немцев Красной Армией 18 мая 1944 года около 200 тысяч человек теплушках были депортированы в Среднюю Азию, потому что Сталин обвинил их в сотрудничестве с фашистами. Десятки тысяч человек погибли еще по пути в изгнание.

Лишь после обретения независимости в 1991 году Киев позволил крымским татарам вернуться на родину — в Крым. И именно они сейчас, в ходе новой — уже семилетней — российской оккупации подвергаются давлению, напоминающему ужасы гонений со стороны национал-социалистов и советских властей.

Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму остается катастрофической — там все намного хуже, чем в самой России, причем обстановка обостряется буквально день ото дня. Мировое сообщество не может и далее безучастно наблюдать за страданиями людей. При этом именно Германия, учитывая ее колониальное прошлое в Крыму, должна сыграть ведущую роль в том, чтобы положить конец варварству Путина и освободить полуостров из его цепких лап.

И Германия вполне может взять на себя историческую ответственность перед Украиной — причем не только памятуя о миллионах украинских жертв фашистского террора, но и потому, что сегодня необходимо продемонстрировать смелость и решительность, чтобы предотвратить новую трагедию.

Германия и ее союзники располагают множеством политических и экономических инструментов, которые могут — и должны! — использоваться, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и прекратить агрессивные действия.

Именно сейчас у Германии появился исторический шанс плечом к плечу с новым американским руководством продемонстрировать кремлевскому властителю новую трансатлантическую жесткость. Крым — это лакмусовая бумажка для немцев: они должны доказать, что действительно готовы взять на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за соблюдение международного права.

https://inosmi.ru/politic/20210317/249343740.html – цинк

Это все тот же чудесный дегенерат, который ранее поучал Штайнмайера.

Разумеется, про героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет антисемитизма, в подобных призывах немцам лучше не писать, чтобы у них совсем уж разрыва шаблона не случилось, когда эпигоны украинских прихвостней нацистов осуждают немецких нацистов и требуют современную Германию, которая осуждает своих нацистов, помочь украинским нацистам, дабы "показать трансатлантическую жесткость России".

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