В оккупированном Крыму задержан украинец с российским паспортом Есипенко. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ Владислава Есипенко. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По их словам, он “осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей” на территории Крыма. В ходе осмотра его личного автомобиля обнаружили и изъяли предмет похожий на самодельное взрывного устройство. Есипенко задержали для “исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб”, расссказали в ФСБ.

Видео задержания опубликовано на YouTube-канале “Лента новостей Крыма”.

ВИДЕОВидео: Лента новостей Крыма /YouTube

По информации “Ґрати”, жителя Кривого Рога Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэта Тараса Шевченко вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

По данным издания, на связь также перестала выходить жительница Алушты Елизавета Павленко. Позже она рассказала, что ехала на машине с Есипенко из Симферополя, когда в районе села Перевальное их остановили сотрудники ФСБ, обыскали машину и задержали мужчину. Павленко отвезли домой в Алушту и провели в ее доме обыск, изъяв всю технику. Задерживать женщину не стали, в деле Есипенко она проходит в статусе свидетеля.

“Ґрати” отмечает, что в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, однако у него есть российский паспорт.

По данным издания, 12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца, сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. 15 марта к нему, по просьбе жены Екатерины Есипенко, попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил ему, что Есипенко отказался от услуг Курбединова.

Президент “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника “Радіо Свобода”, имеющего двойное российско-украинское гражданство, сообщило “Радио Свобода”.

Ранее сообщалось, что федеральная служба безопасности России задержала в Крыму россиянина, который якобы собирал информацию для украинских спецслужб.

По данным ФСБ, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории оккупированного Россией Крыма. Сам Есипенко рассказал сотрудникам ФСБ, что якобы собирал информацию по заданию офицера действующего резерва восьмого отдела пятого департамента СБУ полковника Кравчука В.А., а в автомобиле хранил самодельное взрывное устройство для обеспечения собственной безопасности.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

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