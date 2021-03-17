В Госдуме предложили оперативно блокировать ложные сообщения об актах терроризма

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме принято решение внести поправку в действующее законодательство, ограничивающую доступ к информации, содержащей заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Решение о внесении поправки было принято на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она будет внесена к уже принятому в первом чтении законопроекту об оперативной блокировке экстремистских материалов по решению Генерального прокурора или его заместителей, информирует «ДумаТВ».

По словам Пискарева, «ложные сообщения о терактах – это оружие информационной войны, которая все активнее ведется против нашей страны. Эти сообщения – легкий способ заставить любое государство нести колоссальные финансовые потери, одновременно сея панику и поддерживая атмосферу страха в обществе».

При этом в текстах угроз зачастую стала размещаться информация об одновременном минировании нескольких десятков объектов, включая детские сады, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также суды и отделы полиции. В выборный период, зачастую, таким атакам с целью сорвать голосование подвергаются именно школы, так как там располагаются избирательные участки.

Сообщения о ложных терактах, сказал парламентарий, в подавляющем большинстве направлялись с зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности из США, Франции, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Канады и ряда других стран.

«Решение об оперативной блокировке информационных ресурсов, распространяющих заведомо ложные сообщения о терактах, позволит оградить наших граждан от негативных последствий подобной провокационной деятельности и связанных с ней возможных рисков», – добавил он.

Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о блокировке информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность. Норма, которая предусмотрена законопроектом, позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка.