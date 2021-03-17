«Глобальная Британия» собралась защитить демократию «силой добра»

Глава британского МИДа Доминик Рааб в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду заявит о том, что демократия столкнулась с «величайшей угрозой со времен холодной войны».

Рааб намерен пожаловаться на то, что «демократия отступает». Он расскажет, что «в этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит ВВП мировых демократий». «Тирания богаче, чем свобода, и это важно для нас тут, дома», – говорится в тексте его речи.

Министр собирается указать, что «стабильные, уважающие свободу демократии с гораздо меньшей вероятностью будут воевать, привечать террористов или провоцировать большие потоки мигрантов, и с ними, как правило, не всегда, но, как правило, легче торговать и сотрудничать, чтобы решать общие проблемы», передает РИА «Новости».

Он хочет изложить свое видение того, какую роль «Глобальная Британия» (так британские власти именуют страну после ее выхода из ЕС) сможет играть в мире в ближайшее десятилетие. Ведомство сообщило, что Рааб «подчеркнет необходимость для Британии использовать свою силу», так как «без силы, без экономического, военного, дипломатического и культурного влияния» не получится «ничего сделать».

При этом британскую «силу добра» хотят использовать для усиления мировой безопасности и повышения уровня жизни. МИД заявил, что «после вчерашней публикации единой стратегии правительства министр объяснит, как эта стратегия станет планом для подхода Великобритании в сферах внешней политики и безопасности до 2030 года». Он скажет, что «стратегия является дорожной картой, управляемой» британскими «моральным компасом, историей и сегодняшней миссией как силы добра в мире». По его словам, «все люди, участвующие в создании Глобальной Британии, объединены чувством», что «являются частью общей планеты».

Рааб «даст понять, что стремление Великобритании реализовывать свою амбициозную стратегию подкрепляется признанием того, что демократии и институты, на которых они стоят, сталкиваются с величайшей угрозой со времен холодной войны».

Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.