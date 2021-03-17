«Принять меры по жизнеустройству»

Пока домохозяйку из Екатеринбурга судили за участие в протестной акции, полиция пыталась забрать у нее детей.

31 января 2021 года на несогласованной акции протеста в поддержку Навального в Екатеринбурге задержали 83 человека. Одной из задержанных стала многодетная мать Екатерина Сурсякова. В отношении нее полиция развернула четырехдневную спецоперацию со слежкой, засадой и погоней, в которой было задействовано как минимум три патрульных экипажа.

Екатерина Сурсякова. Фото из соцсетей

«Пенсию отменили, пособие сняли, на работу не берут»

Екатерине 45 лет, на ее попечении двое несовершеннолетних детей, еще двое выросли. Своего жилья в Екатеринбурге у семьи нет, квартиру приходится снимать за 21 тыс. рублей в месяц. До 2016 года Сурсякова жила в деревне и получала пенсию по инвалидности и пособия на детей.

— В 2016 году мне прооперировалили оба легких, — объяснила Екатерина. — До этого у меня была вторая нерабочая группа инвалидности. После операции я просила справку, что мне можно работать, потому что везде нужно проходить флюорографию, на которой видно, что объем моих легких уменьшился наполовину. Если бы у меня была справка, я бы у себя в деревне хоть куда-то устроилась. Но пенсию отменили, а ограничения на работу по состоянию здоровья остались.

Вслед за пенсией по инвалидности Екатерине перестали выплачивать и пособия на троих несовершеннолетних детей (примерно 4000 в месяц). Сотрудник службы социального обеспечения потребовала справку о зарплате за последние три месяца. А где ее брать?

В довершение всех проблем одному из детей потребовалось обучение в коррекционной школе, которой в деревне не было. Чтобы не разлучаться с ребенком, Сурсякова решила перевезти семью в Екатеринбург. В городе ей даже удалось устроиться на работу. По признанию самой Екатерины, в этот период она «детей не видела сутками», однако никаких чиновников это не интересовало.

— Вот начался коронавирус, — продолжает Екатерина. — Путин с экрана телевизора говорит, мол, пережили печенегов, половцев и это переживем, главное — держаться вместе. И я сажусь на зарплату 5000 рублей в месяц. На двоих детей дали два раза за год по 20 000 рублей. Но я за квартиру каждый месяц отдаю больше. Не знаю, как бы мы выживали, если бы не помощь бывшего мужа и взрослого сына.

«Сотрудники полиции сами запихнули меня в оппозиционную тусовку»

Свой первый штраф 10 тыс. рублей за участие в несогласованном массовом мероприятии Сурсякова получила летом 2020 года. Три недели подряд она выходила в одиночные пикеты на Октябрьской площади, полиция до поры до времени не проявляла к ней интереса. В одну из суббот параллельно с пикетом Екатерины состоялась первая в Екатеринбурге несогласованная акция «Покорми голубей» в поддержку требований жителей Хабаровска. Тогда Сурсякова увидела, что есть и другие люди, разделяющие ее взгляды. Позже ее задержали сотрудники полиции. Задержание привлекло к женщине внимание правозащитников и СМИ, принесло ей новые знания и знакомства.

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— Я всю жизнь была самым аполитичным человеком на свете, аполитичнее меня в нашем доме только кот, — говорит Екатерина.

— На улицу впервые меня вывела несправедливость, когда человека называли преступником еще до решения суда. А потом наши доблестные сотрудники полиции буквально «запихнули» меня в оппозиционную тусовку.

Второй раз Сурсякову задержали 8 августа на акции солидарности с Хабаровском. Третье задержание произошло 31 января во время несогласованной акции в поддержку Навального.

— Люди идут по Ленина, — вспоминает Екатерина. — НОДовец Сотников стоит с плакатом «Я за арест врага народа Навального». И тут же стоит его дочь с плакатом в поддержку действий Росгвардии и полиции. Масса народу проходит мимо них, и ни одного снежка, ни одного плевка в их сторону. Это демократия в чистом виде! Потом, когда меня забрали в полицию, я сидела с Сотниковым в одном кабинете. И с легендарным «Дедом-Пикетом». Я его узнала, говорю: «Так это вы с особой жестокостью избили плакатом подполковника Трошина?»

«Дед-Пикет» — пенсионер Вадим Панкратов, сторонник Владимира Путина. В 2019 году суд оштрафовал его за применение неопасного насилия по отношению к сотруднику полиции. Насилие заключалось в том, что во время акций протеста в защиту знаменитого сквера в Екатеринбурге Панкратов, возмущенный некомпетентными, по его мнению, действиями правоохранителей, ударил подполковника Трошина, начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Екатеринбургу, свернутым в трубочку плакатом со словами: «Вы позорите Путина!»

«Меня вывозили крадучись, за тонированным стеклом»

В отделе полиции на Екатерину составили протокол за повторное нарушение при проведении уличной акции. Женщине объявили, что ближайшую ночь она проведет в камере. Однако правозащитники, которые знали, что дома у Сурсяковой остались двое несовершеннолетних детей, подняли шум, и мать отпустили. Дома женщину ждала инспектор по делам несовершеннолетних Ахметова.

Детям Екатерины 11 и 12 лет. В тот день дома с ними оставалась ее знакомая, но к моменту возвращения Сурсяковой она уже ушла.

— Инспектора по делам несовершеннолетних вызвал при мне по телефону начальник ОП-9. Такой маленький гражданин в папахе, — говорит Сурсякова. — Кричал на меня: «Сейчас мы посмотрим, в каких условиях живут твои дети!» Привел в пример свою тещу, которая получает пенсию 7000 рублей и то «не возникает».

Инспектор Ахметова обследовала жилищные условия семьи Сурсяковых и нашла их вполне удовлетворительными.

— Она спрашивала, какая у меня школа, какой класс, пьет или нет моя мама, помогаю ли я маме рисовать плакаты, — поделилась одиннадцатилетняя Аня Сурсякова о своих впечатлениях после посещения семьи сотрудником ПДН.

Однако одним визитом «детского» инспектора дело не ограничилось. 1 февраля Екатерина Сурсякова сама приехала в девятый отдел полиции, чтобы написать заявление на ознакомление с материалами административного дела.

— Мне дали вот этот КУСП (Книга учета сообщения о преступлении. — Е. Ш.). — Екатерина демонстрирует талончик. — Сотрудник полиции назвал номер телефона, с которого мне позвонят и пригласят ознакомиться с материалами дела. Я жду звонка, но на следующий день мне позвонили с другого телефона в 10.30 утра и сказали, что в 11.00 у меня заседание суда на ул. Малышева, 2Б.

Екатерина Сурсякова. Фото из соцсетей

Екатерина поверила, что это был звонок из суда. Женщина представилась Грошевой Ириной Анатольевной (аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции). Сурсякова в спешке выбежала из дома, чтобы успеть на заседание, но споткнулась и вместо зала суда оказалась в травмопункте.

— Мне выдали справку, что у меня ушиб колена, — продолжает Сурсякова. — В то время, когда должно было начаться заседание, мне позвонила общественный защитник Елена Парий и сказала: «Катя, я уже в суде, но твоего дела здесь нет!»

Ирина Грошева звонила Сурсяковой в этот день еще несколько раз, требовала, чтобы Екатерина немедленно явилась в Верх-Исетский районный суд, невзирая ни на какие обстоятельства. Корреспондент «Новой газеты» попыталась выяснить, почему информация, сообщенная Екатерине Сурсяковой сотрудником ОИАЗ И.А. Грошевой о назначении судебного заседания на 2 февраля 2021 года оказалась не соответствующей действительности, но Ирина Анатольевна от комментария отказалась.

— Мы сходили с детьми в поликлинику и легли спать, вечером к нам кто-то еще ломился в квартиру, но я побоялась открывать, — говорит Сурсякова. — На следующий день мы уехали в гости.

«Ждали под дверью, оборвали провода…»

Официального уведомления из суда Екатерина так и не дождалась. Зато ей позвонил взрослый сын: «Мама, что происходит? Звонили учителя из Аниной школы».

По словам сына, сотрудники ОП-9 приехали в школу и сказали, что Сурсякову посадят в спецприемник на месяц, а детей заберут в детдом. В тот же день полиция приехала на работу и к Александру, отцу детей.

— Полицейские сообщили, что двое суток сидели под дверью Катиной квартиры, — рассказал бывший супруг. — Кто-то им сказал, что Анюта не ходит в школу, опаздывает на уроки и плохо учится. Меня вызвали в инспекцию ПДН, спрашивали, знаю ли я, в каких акциях протеста Катерина участвовала. Я говорю, это ее дело. Я каждый день вожу сына в школу, общаюсь с детьми и знаю, что у Анюты все хорошо. Но все равно в отношении меня составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На следующий день снова звонок: «Извините, пришли характеристики из школы на вашу дочь. Мы ваш протокол аннулируем».

3 февраля Сурсяковы вернулись домой и обнаружили, что им оборвали интернет-провода. Соседи рассказали, что это сделали сотрудники полиции. Их на площадке человек семь толпилось.

Утром 5 февраля Катя повела детей в поликлинику.

— Прямо на входе возле автомата с бахилами стоит лавочка, — вспоминает она. — На ней сидели три взрослых мужика в масках — без бахил и без детей. Я зашла в кабинет. Врач говорит: «Что натворила?» Она никогда так со мной не разговаривала. Оказалось, к ней приходили полицейские и смотрели детские карточки.

Женщина отвела детей домой и поехала на встречу в центр города.

— Когда я подходила к месту встречи, — продолжает она, — меня окружили с трех сторон те же самые мужчины в штатском, которых я видела в поликлинике. Проводили меня в свой автомобиль, и один из них сказал то ли по рации, то ли по телефону: «Двум экипажам — отбой». И не стыдно им…

«Мне сказали, чтобы я ехал быстрее к детям, потому что их мать опять забрали»

Екатерину доставили в суд, там ее уже ждал подполковник Трошин: «Что, испугалась? Как с плакатом стоять — смелая, а тут забегала».

Пока шло заседание, бывшему мужу Сурсяковой позвонили. Ему сказали ехать к детям, что их мать забрали.

Буквально через полчаса после приезда отца в квартиру Сурсяковых постучались два сотрудника ППС. Как выяснилось позже из официальных документов,

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полицейские должны были не просто проверить информацию, что дети 11 и 12 лет находятся дома одни, но также «принять меры по их жизнеустройству». Узнав, что с ними один из родителей, сотрудники уехали.

«Мальчик приходит с невыполненным домашним заданием»

Пятого февраля суд назначил Екатерине 200 часов обязательных работ за участие в митинге, а через месяц ей вручили повестку в местный отдел ПДН. К старшему инспектору ПДН Ольге Фоминой Екатерину сопровождали адвокат Роман Качанов, общественный защитник Елена Парий и два журналиста.

— Ой, а чего вы так напугались? — спросила Фомина, увидев делегацию. — Нам только получить объяснение и составить протокол.

— Я хочу ознакомиться с материалами как адвокат, — сказал Роман Качанов.

— А где ваша доверенность? — спросила инспектор.

— Вот, пожалуйста, мой ордер.

— А где соглашение?

— Соглашение является адвокатской тайной. Я не обязан его показывать. Точнее, не имею права, — возразил Качанов.

— Я звоню в прокуратуру! Вы не предоставляете документы! — закричала девушка-инспектор.

После того как это недоразумение разъяснилось, инспектор в течение часа вслух зачитывала материалы дела.

— К нам поступила информация о том, что дети 5 февраля остались одни. Вы на тот момент где были? — спросила она Екатерину.

— Я была в суде.

— Вот! Сколько дней вы там были?

— Суд занял полчаса.

— Нет, нам сказали дольше, — никак не хотела поверить инспектор.

Как выяснилось, эта проверка проводилась все-таки не в рамках статьи 188 УПК РФ «О порядке вызова на допрос», как было указано в повестке, а по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В материалах отыскалось сообщение сотрудников ППС, что 5 февраля с детьми находился их родной отец.

— Мы все равно обязаны проверить, если такой материал поступил, я не могу его выбросить в корзину, — оправдывалась сотрудница.

Инспектор продолжила зачитывать материалы дела: «По месту жительства все имеется, к детям физическую силу не применяют. По месту учебы дети характеризуются с положительной стороны, но у мальчика не было контроля за выполнением домашнего задания. А девочке необходимо пройти ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия. — Е. Ш.).

— То есть у нас, получается, материал по факту, что девочка не прошла ПМПК и что мальчик приходит с невыполненным домашним заданием, — подытожила инспектор. — Официально не работаете? — обратилась она снова к Екатерине.

— А как я буду работать, если вы все время проверяете, с кем мои дети? — спросила Сурсякова в ответ.

— Мама не работает. На что тогда мама детей содержит? Нам же нужно будет принять решение, — настаивала Ольга Фомина.

— Пенсию и пособия у меня отобрали, содержать детей помогают бывший муж и старший сын. Хотя я бы предпочла, чтобы в нашей стране каждому платили достойную зарплату, тогда и пособия не понадобятся, — ответила Екатерина.

Позже полицейские повторно опросили детей и соседей. Пока Екатерина пытается оспорить решение суда по участию в митинге, отдел ПДН продолжает проверять ее родительскую состоятельность.

Елена Шукаева

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