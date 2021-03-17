В Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

В Верховной Раде Украины 12 марта зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Авторами документа указаны народные депутаты партии “Слуга народа”, члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда.

В проекте закона предлагается прекратить действие Харьковских соглашений и известить об этом Россию в порядке, предусмотренном соглашением. Правительство и Министерство иностранных дел должны сообщить России о денонсации соглашения.

16 марта законопроект передали на рассмотрение Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Рады.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Харьковские соглашения подписывали под предлогом получения Украиной скидки на газ, однако на практике никаких скидок предоставлено не было.

“Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала на территории Украины свой флот”, – сообщается в документе.

В тексте записки также указано, что в результате Харьковских соглашений в 2014 году “военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Крыма, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины”.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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