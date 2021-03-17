Босния и Герцеговина намерена получать российский газ через «Турецкий поток»

Босния и Герцеговина (БиГ) заинтересована в получении российского газа через газопровод «Турецкий поток», сообщил председатель президиума БиГ Милорад Додик.

Делегация правительства БиГ под председательством Додика находится в Анкаре с официальным визитом, передает РИА «Новости».

«Газопровод «Турецкий поток» дошел до Сербии, и мы заинтересованы в том, чтобы газопровод достиг и БиГ. Мы должны не упускать эту возможность, нам надо осуществить доставку газа в разные города нашей страны», – сказал Додик на пресс-конференции в Анкаре.

Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь добавил, что со стороны Турции в отношении «Турецкого потока» «никакой проблемы нет».

«И, согласно договоренности с РФ, рядом с автодорогой, которая будет построена, также пройдет и «Турецкий поток», и мы обеспечим поставку газа к вам», – сказал турецкий лидер.

Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из РФ должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию.

30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».

«Турецкий поток» – экспортный газопровод из РФ в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год.