Киев объявил задержание в РФ предполагаемого украинского шпиона пропагандой

Сообщение ФСБ о том, что в Крыму задержан россиянин, работающий на украинские спецслужбы, является пропагандой, сообщила Служба внешней разведки Украины.

Украинская разведка заявила, что РФ якобы пытается создать «фон для проведения 17 марта неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике», инициированного Москвой. По версии Киева, российская сторона хочет переложить на Украину ответственность за процесс урегулирования в Донбассе и дискредитировать инициативу «Крымская платформа», а также отвлечь внимание от «проблем полуострова», передает РИА «Новости».

Напомним, в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев хочет обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом, запланировано на 23 августа.