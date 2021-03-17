В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать Twitter через месяц

…если он не удалит запрещенную информацию.

Роскомнадзор заблокирует Twitter в РФ через месяц, если соцсеть до этого не удалит запрещенную информацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, — сказал он. — Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

IT-специалист Михаил Климарев отметил, что, насколько он понимает, замедление работы Twitter не сыграло никакой роли, уменьшения трафика не произошло. По его мнению, действия Роскомнадзора достаточно предсказуемы, больший интерес вызывает то, что сделает Twitter. Климарев назвал четыре варианта действий с его стороны:

Соцсеть выполнит все требования Роскомнадзора, удаляет, что требует ведомство. «Эта линия поведения чревата тем, что получит ответ со стороны мирового сообщества, пользователей вообще», — объяснил Климарев.

Второй вариант — молчание, которого, как отметил эксперт, Twitter придерживается сейчас. Климарев напомнил, что точно так же себя вел LinkedIn, который сейчас заблокирован в России.

Третье, что может сделать Twitter — сделать публичное заявление «относительно осуждения замедления и тем более блокировки Twitter в России». «Смысл примерно в том, чтобы показать, что Twitter не будет сдаваться, что действия Роскомнадзора он осуждает, и вообще высказать какую-то свою позицию по этому поводу», — уточнил Климарев, добавив, что это может продемонстрировать солидарность между корпорациями.

Последний вариант — «цифровое сопротивление», к которому раньше прибегал мессенджер Telegram. По словам Климарева, технически Twitter может это осуществить. «Плохая тоже история, потому что Twitter — компания, которая котируется на бирже и так далее», — отметил эксперт.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил, что замедляет работу Twitter, так как соцсеть не удалила более трех тысяч материалов с запрещенной информацией. Замедлить работу соцсети решили на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Позже в ведомстве уточнили, что замедление коснется лишь фото- и видеоконтента.

После того, как ведомство объявило, что замедлит работу Twitter, пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и ряда других министерств и ведомств. Впоследствии ресурсы восстановились. В самом ведомстве утверждали, что сбои в работе сайтов госструктур не были связаны с решением по поводу Twitter. Помимо этого, после объявления Роскомнадзора о замедлении соцсети пользователи начали сообщать о медленной работе всех сайтов с «t.co» в домене.

Мария Ефимова

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